Za nastavnike i nastavno osoblje koje nije dobilo plate zbog obustave rada u školama, Fondacija Alek Kavčić i neformalna grupa IT stručnjaka Mreža solidarnosti za prosvetu formirali su platforme za prikupljanje novca

Fondacija Alek Kavčić i neformalna grupa IT stručnjaka Mreža solidarnosti za prosvetu formirali su platforme za prikupljanje novca za nastavnike i nastavno osoblje koje nije dobilo plate usled obustave rada u školama. Do sada, prema podacima IT zajednice, zaključno sa 18. martom, preko platforme Solidarnost.org uplaćeno je 33,5 miliona dinara za nastavnike i nastavno osoblje, piše Katarina Pantelić za Novu ekonomiju.

Prema podacima koje je dobila Nova ekonomija od IT zajednice, primalaca ove pomoći je 892 dok je u akciju uključeno 75 osnovnih, 37 srednjih škola i 30 gimnazija.

„Naš model funkcioniše tako da se prijavite kao donator, a kada dođete na red, direktno vas povezujemo sa prosvetnim radnikom kome je potrebna pomoć. Tada vam šaljemo instrukcije za uplatu direktno na njihov račun“, objasnili su iz neformalne grupe IT stručnjaka.

Kako su pojasnili, to znači da se novac ne sakuplja na jedan centralizovan račun, već da se transakcije odvijaju peer-to-peer (od fizičkog lica do fizičkog lica).

„Kada dođe red na donatora, povezujemo ga sa nastavničkim računom, a nakon uplate, novac odmah leže na račun prosvetnog radnika, bez posrednika“, naveli su.

Dodatna podrška

Pored IT zajednice svi koji žele, ne samo ljudi koji rade u ovom sektoru, mogu da pomognu prosvetnim radnicima u njihovoj borbi.

Pored IT zajednice, Fondacija Alek Kavčić na svom sajtu otvorila je početkom marta segment putem kog se mogu poslati donacije nastavnicima i nastavnom osoblju u školama.

Osnivač fondacije Alek Kavčić objavio je na svom X nalogu presek stanja u kojem se navodi da je do danas donirano 41,8 miliona dinara za kadrove u prosveti kojima je „zakinuta plata“.

On je naveo da je isplaćeno 8,3 miliona dinara prosvetnim radnicima, a da je ukupan broj primalaca pomoći 497.

Dodao je da se ubrzava verifikacija preko škola kao i da je isplata nastavnicima i vannastavnim kadrovima tek počela.

Bez februarske plate

Krajem februara Vlada i Ministarstvo prosvete saopštili su da će svi nastavnici, profesori i učitelji koji nisu držali časove u školama dobiti umanjenu platu.

Kako je navedeno u jednom od saopštenja, planirano da se broj časova rada za februar „obračunava prema evidenciji o ostvarenim efektivnim časovima rada za svakog zaposlenog u okviru četrdesetočasovne radne nedelje“.

Sada već bivša ministarka Slavica Đukić Dejanović rekla je da će svi koji rade u prosveti „morati da nadoknade propušteno“.

„Svi koji rade u prosveti, moraće da nadoknade propušteno. Onog momenta kad nadoknade, odnosno kad počnu normalno da drže časove, biće im sve plaćeno i deo koji će za februar biti umanjen. Sve ćemo im nadoknaditi, kad oni nadoknade nastavu. Plata ide na učinak, oni sad iako dolaze u škole, ne prenose znanje učenicima, a to im je posao. Nikoga ne kažnjavamo, prosto je činjenica da se plata zarađuje efektom rada, koji sada ne postoji“, rekla je ministarka.

Tako feburarske plate, pojedini učitelji, nastavnici i profesori koji učestvuju u obustavi nastave nisu dobili.

Upravo tim povodom Fondacija Alek Kavčić i IT zajednica odlučili su da otvore sajtove za donacije.

