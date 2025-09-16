Tek što je uvedena, ispostavilo se da se uredba kojom se ograničavaju trgovačke marže ipak neće odnositi na sve prvobitno navedene proizvode. Gle čuda, radi se baš o hrani

Uredba kojom se ograničavaju trgovačke marže ponovo je izmenjena. Ovog puta, novina je ta da se iz dela Uredbe kojom se ograničavaju cene dobavljača izuzimaju voće i povrće, sveže meso i riba, kao i kafa i kakao. Za ove namirnice, dakle, taj deo Uredbe neće važiti, odnosno njihove nabavne cene neće biti zamrznute.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, Vlada je na sednici 11. septembra usvojila izmene Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, koja je popularnija kao Uredba o ograničenju marži. Uredba se menja u delu kojim je određeno da fakturne cene dobavljača ne mogu biti veće od fakturnih cena koje su važile na dan 1. avgust 2025. godine. Drugim rečima, cene po kojima dobavljači prodaju ovu robu trgovinskim lancima neće biti zamrznute, piše Dunja Marić za Novu ekonomiju.

Uredba se, dakle, u tom delu neće odnositi na „sveže voće i povrće, sveže meso i svežu ribu, kao i berzansku robu, odnosno kafu i kakao“. Dakle, cene ovih namirnica moći će da se menjaju u skladu sa promenama na tržištu.

U novom dokumentu koji je usvojila Vlada precizirano je da se maksimalna marža od 20 odsto primenjuje „od stavljanja robe prvi put u promet na tržište Republike Srbije“.

Dalje, u Uredbi se sada navodi i da „ukoliko su naknade, kao i logistički rabat i naknade za manjak robe ili otpis bili manji na dan 1. avgusta 2025. godine, ne mogu se povećavati“. Takođe, trgovci na malo koji nisu imali ugovorene naknade, kao i logistički rabat i naknadu za manjak robe ili otpis na dan 1. avgusta 2025. godine, mogu prilikom obračuna marže u maloprodajnu cenu uključiti dozvoljeni iznos propisan Uredbom. Dakle, država je ovime zapravo dozvolila trgovcima da podignu svoje cene za ove troškove, čak i ako do sada te troškove i naknade nisu naplaćivali. Time se dodatno otupljuje oštrica prvobitne uredbe.

Konačno, izmenjeni su i delovi Uredbe koji se tiču dostavljanja cenovnika, kao i podataka koji se dostavljaju. Konkretno, izmenama je utvrđeno da trgovci imaju obavezu da cenovnike dostavljaju u elektronskom formatu koji Ministarstvo trgovine objavljuje na svojoj internet stranici. Trgovci će ubuduće morati da navedu i bar kod za svaki proizvod.

Inače, Uredba kojom se ograničavaju marže na 20 odsto, stupila je na snagu 1. septembra. Međutim, i pre nego što je počela da važi, Uredba je morala da se menja jer su, kako su naveli predstavnici vlasti, trgovci pokušali da zaobiđu nova pravila.