Šta se krije iza pretnji Ace Lukasa najvećoj estradnoj zvezdi devedestih i Arkanovoj udovici Svetlani Ceci Ražnatović da će objaviti „priče iz Šilerove“?

Sve bi ličilo na uobičajnu estradnu pljuvačinu, da se kroz priču ne provlače ratni zločinci i ozloglašeni Zemunski klan koji se na kraju krunisao ubistvom Zorana Đinđića. Za mlađu i neupućenu populaciju bio bi potreban mali leksikon zločina počinjenih devedesetih godina da bi shvatili sa čime se glavni protagonista šoa na društvenim mrežama razbacuje.

Izgleda da se u nameri skretanja pažnje sa priča o skandalu koji je nastao nakon što je objavljena njegova fotografija sa Naserom Orićem, Aca Lukas odlučio da započne medijski rat protiv Svetlane Cece Ražnatović. A ona, sa kojom se inače godinama družio i sa kojom je snimio i dva dueta, ne reaguje, za sada, na njegove javne prozivke i uvrede.

U „otvorenom pismu” koje je Lukas uputio Ceci stoji i opomena za Cecu u vidu „žutog kartona“, dok bi prema rečima Lukasa, „crveni karton“ značio da on objavi „priče iz Šilerove“.

Čitava ovaj rijaliti počeo je u jednom od restorana u Sarajevu, na nastupu Šerifa Konjevića, na kome je društvance za stolom poznatog pevača činio njegov menadžer Saša Mirković, ali i Naser Orić.

Orić je narodu Balkana, a pogotovo Republike Srpske poznat po zlu, iako je zvanično oslobođen optužbi za ratne zločine nad Srbima. Prvostepeno je bio osuđen za ubistva Srba 1992. godine na području Srebrenice i Bratunca, ali ga je Apelaciono veće suda BiH oslobodilo odgovornosti.

I Dodik da se izjasni

U priču se umešao i donedavni predsednik Republike Srpske Milorad Dodik koji je istakao da je ovo „loš potez” folkera.

„Aca Lukas je duboko povredio sve nas u Republici Srpskoj družeći se sa Naserom Orićem. Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se sa njim duboko povredio potomke žrtava i srpski narod. Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj.“, napisao je Dodik na društvenoj mreži „Iks“.

Nakon što je priča postala ozbiljna i udarila ga po džepu, pevač je u više navrata, na razne načine, pokušao da se opravda. Njegov poslednji potez napada na Cecu, za koji se čini da možda nema veze sa pričom o Oriću, mnogi ipak povezuju sa pokušajem skretanja pažnje sa pomenutog skandala.

Zašto baš Ceca i Šilerova?

U otvorenom pismu, punom uvreda i „žutih” kartona, nalazi se suština njegovih napada – Lukas Ceci zamera to što ga prozivaju pojedini njeni prijatelji. Bila bi to samo još jedna estradna priča da Lukas nije počeo da preti pričama iz ulice koja je bila čuvena devedesetih – Šilerove.

„Zbog ozbiljnosti onoga što ti se sprema, daću ti žuti karton, a onda ti ide crveni karton, a na crvenom kartonu piše ogromnim slovima: ‘Priče iz Šilerove’”, kaže pevač.

ISKUSTVO S ORUŽJEM: Aca Lukas i Ceca Ražnatović

Šilerova ulica je jedna od ulica u beogradskoj opštini Zemun, preciznije u naselju Gornji grad. Upravo u toj ulici nalazila se glavna kuća Zemunskog klana o kojoj se govorilo kao o „zloglasnom kriminalnom leglu”.

Razni pevači, tajkuni i državni funkcioneri bili su gotovo pa redovni gosti u ovoj kući, pa bi eventualne „priče“ iz ove ulice kojima se poznati pevač hvali mogle biti opasne čak i danas. Ceca je bila uhapšena zboj svojih veza sa Zemincima i kao gošća ove kuće. Ova vila srušena je brzo posle ubistva Zorna Đinđića.

Hapšenje i Zemunski klan

Nakon ubistva Zorana Đinđića u Srbiji je uvedeno vanredno stanje, a Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo masovnu akciju hapšenja osumnjičenih poznatiju kao „Sablja“. Među uhapšenima našla se i estradna pevačica i Arkanova udovica Svetlana Ceca Ražnatović.

Njeno hapšene i pretres kuće u Ulici Ljutice Bogdana broj 3, dogodilo se peti dan od ubistva Đinđića. Tog 17. marta 2003. godine uhapšeni su i ključni ljudi iz zemunske grupe Zoran Vukojević Vuk i Dragan Ninković Prevara.

Specijalni tim MUP-a sastavljen od pripadnika Žandarmerije, UBPOK i SUP Beograd koji je lišio slobode Svetlanu Ražnatović prilikom pretresa njene kuće našao je veću količinu oružja, ukupno 88 stavki.

Pojedini mediji u to vreme navodili su da je Ceca uhapšena zbog veze sa glavnim osumnjičenim za ubistvo Zorana Đinđića, Miloradom Ulemekom Legijom, Dušanom Spasojevićem i Dejanom Milenkovićem Bagzijem. Navodilo se i da su Luković i Spasojević više puta prenoćili u njenoj kući u danima pre atentata, ali i da je Ceca bila redovan gost u Šilerovoj.

Posle razotkrivanja njenih tesnih veza sa pripadnicima zemunskog klana Dušanom Spasojevićem Šiptarom i Miloradom Lukovićem Legijom, broj Cecinih obožavalaca drastično se smanjio – na mitingu podrške u Beogradu okupilo se svega 2000 ljudi. Samo godinu dana ranije folk diva okupila je oko 100.000 ljudi na koncertu na beogradskoj Marakani.

Svetlana Ceca Ražnatović provela je u Centralnom zatvoru u Beogradu ukupno 121 dan, nakon čega je puštena na slobodu, a da protiv nje nije podignuta nijedna optužnica.