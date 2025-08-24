Peticija i brojni zahtevi institucija i stručnjaka traže da se Nacrt zakona o dobrobiti životinja povuče. Svi upozoravaju da ovaj Nacrt otvara vrata masovnim ubistvima pasa i mačaka

U toku je peticija Stop nehumanom Nacrtu zakona o dobrobiti životinja, pokrenuo ju je pokret Kreni-Promeni, cilj je da se prikupi 30.000 potpisa, a u ovom trenutku ih ima 27.683.

Ova peticija je samo jedno od reagovanja institucija i pojedinaca na Nacrt zakona o dobrobiti životinja.

Peticija

Ministarstvo poljoprivrede ga je objavilo usred leta, bez javne rasprave i sa samo 15 dana za komentare. Autori Nacrta su nepoznati.

„Iako je za projekat Reinforcement of Animal Health and Welfare in Serbia ovo Ministarstvo dobilo 1,38 miliona evra iz EU IPA fonda za usklađivanje propisa sa EU, humano rešavanje problema napuštenih životinja, smanjenje ujeda i sprečavanje širenja zoonoza, predlog zakona ne ispunjava nijedan od tih ciljeva, već dodatno pogoršava stanje. Sve to pojačava sumnju da se zakon namerno provlači ispod radara kako bi prošao bez otpora javnosti“, piše u objašnjenju peticije.

Apel Pravnog fakulteta

Nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu uputili su apel Ministarstvu poljoprivrede u kojem izražavaju zabrinutost zbog predloženog Nacrta zakona o dobrobiti životinja. Apel je potpisalo više desetina profesora i saradnika.

Detaljno argumentuju zamerke, pa između ostalog kažu i da Nacrt daje mogućnost azilima da pobiju pse pod izgovorom prevencije bolesti, bez mišljenja veterinara. Isto važi i za ubijanje životinja na javnom mestu.

Smatraju da uvođenjem nove kategorije lica koja se bave reprodukcijom kućnih ljubimaca a nisu odgajivači, Nacrt odobrava postojanje neregistrovanih odgajivača a kojih trenutno ima oko 4000.

Posebno upozoravaju na odredbu koja ministru daje mogućnost da odredi masovnu depopulaciju pasa ili mačaka na određenom području. Kažu da taj problem treba rešavati pojačavanjem mera kontrole odgovornog vlasništva i odgajivačnica, kao i obaveznim sterilizacijama napuštenih pasa (CNR programima), za šta je EU dala sredstva.

Upozoravaju da Nacrt predviđa da se zoohigijena reguliše propisima o komunalnim delatnostima, čime se životinje svode na komunalni otpad.

Profesorka

I profesorka Pravnog fakulteta u Nišu Nataša Stojanović predložila je Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da „hitno“ iz procedure povuče Nacrt zakona o dobrobiti životinja zbog rešenja koja mogu imati štetne posledice po one čiju dobrobit reguliše.

Kaže da u Nacrtu „postoje pravila koja se mogu različito tumačiti u praksi i na taj način direktno ići na uštrb zaštite dobrobiti životinja“, da se „uopšte se ne spominje pomoć i briga o napuštenim životinjama“.

„Lično meni posebno je diskutabilna odredba sadržana u članu 20, stav 5 Nacrta zakona o dobrobiti životinja koja predviđa da nadležni ministar propisuje bliže zahteve, način i sredstva za ubijanje životinja, kao i za vršenje depopulacije. Ovo rešenje može da se razume tako da u slučaju prekobrojnosti pasa ili mačaka na teritoriji određenog grada ili opštine, nadležni ministar može da donese odluku o smanjenju njihovog broja“, navela je Stojanović.

Navodi i da su neka rešenja iz postojećeg Zakona o dobrobiti životinja nestala, iako se direktno odnose na dobrobit životinja. U Nacrtu se uopšte ne spominje „pomoć i briga o napuštenim životinjama“, a nestala je “i odredba u kojoj se navodi da se „bolesnim ili povređenim životinjama u prihvatilištima koje osniva jedinica lokalne samouprave pruža odgovarajuća veterinarska pomoć“.

Ukratko, stručna javnost smatra da se ovim Nacrtom otvaraju vrata za masovna ubistva napuštenih životinja.

Izvor: Danas