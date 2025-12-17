Da li su poslanici Skupštine znali da će osnovci imati nacionalne udžbenike samo za istoriju i geografiju, a ne za sve predmete koji su najavljeni Predlogom izmenjenog Zakona o udžbenicima

Poslanici Skupštine Srbije su na zasedanju 2. decembra izglasali Izmene Zakona o udžbenicima, a da ih niko nije obavestio da je tekst za koji glasaju izmenjen – da ne glasaju za šest nacionalnih udžbenika kao što je pisalo u Predlogu ovih Izmena već, kako je u međuvremenu promenjeno, samo za dva.

Kako je do toga došlo

Vlada Srbije je 17. jula usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, kojim se uvode nacionalni udžbenici obavezni i unisoni za sve osnovne škole za srpski, istoriju, geografiju, svet oko nas, prirodu i društvo, likovno i muzičko.

Izmenjeni Zakon je „usmeren na očuvanje nacionalnog identiteta, razvoj osećaja pripadnosti, poštovanje maternjeg jezika i negovanje tradicije, uz istovremeno podsticanje interkulturalnosti i očuvanje kulturne baštine“.

Na pomenutoj sednici Skupštine ovog meseca, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković govorio je o potrebi za Izmenom zakona kako bi se „stvorila patriotska vrlina“. Rekao je i da „ne želimo da budemo do kraja vrednosno neutralni, ne želimo da nam sistem bude, kada je reč o identitetu potpuno nesenzitivan, zbog toga imate i svest o identitetu dominantnog naroda, ali i svest i o identitetima drugih naroda. I utoliko je Zakon sažeo nacionalno i demokratsko s jedne strane, zato što je obuhvatio i većinsko i manjinsko stanovništvo“. Nije pominjao o kojim je udžbenicima reč.

Šta je usvojeno

Poslanici su usvojili Izmene Zakona o udžbenicima, skoro bez ikakve skupštinske debate, zajedno sa još 57 zakonskih predloga.

Nije primećeno da izmenjeni Zakon značajno odudara od Predloga izmena, da u njemu ima samo dva udžbenika. Ova promena je dodata kroz Vladine amandmane koje na sednici Skupštine niko nije primetio zato što nisu čitani.

Naime, član 14. novog Zakona predviđa da javni izdavač izdaje udžbenike za istoriju i geografiju, dok će za srpski jezik i književnost postojati dodatak uz postojeće udžbenike za osnovnu školu pod nazivom Srpski jezik i nacionalna kultura u statusu obaveznog nastavnog sredstva.

Država je, dakle, odustala od svih onih nacionalnih udžbenika, zanimaju je samo istorija i geografija.

Zavod nema monopol na sve udžbenike

Novi Zakon predviđa sukcesivno uvođenje nacionalnih udžbenika pa će se prvi pojaviti od školske 2027/28. godine, i to za učenike prvog i petog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole.

Izdavačima udžbenika odgovara ova promena, zato što im omogućava da štampaju udžbenike iz svih drugih predmeta osim istorije i geografije, na kojima će monopol imati Zavod za udžbenike. Prema Predlogu koji je usvojen na Vladi, Zavod je trebalo da štampa sve udžbenike.