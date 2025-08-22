Većinski vlasnik jeste promenio upravu i smenio Dragana Šolaka. Dolazak novog direktora na čelo United Group Srbija nema nikakav uticaj na rad medija. N1 nije dobio novog direktora

N1 nije prodat. Nova TV nije prodata. United Group nije prodat, United Media nije dobila novog vlasnika. Većinski vlasnik je isti kao i prethodnih sedam godina – investicioni fond BC Partners. Manjinski vlasnik je od osnivanja isti – Dragan Šolak. Do sada se vlasnička struktura nije menjala, saopštio je N1.

„Većinski vlasnik jeste promenio upravu i smenio Dragana Šolaka. Dolazak novog direktora na čelo United Group Srbija nema nikakav uticaj na rad medija. N1 nije dobio novog direktora.“

„Važno je da svi znaju činjenice i da ne šire dezinformacije, kao što je to učinjeno u objavi reditelja Siniše Kovačevića na mreži X, a koju prenose režimski tabloidi.“

Zovu me da branimo Novu i N1.Od koga?Zašto?Pa to je prodato.Nije oteto,nije zauzeto silom,niko nije provalio vrata čizmom.A što se tiče uređivačke politike,dragi novinari slobodotvorci,branitelji profesije,istinoljupci i istinoljubice,vezivaćete konja gde gazda kaže.Kao i dosad. — Sinisa Kovacevic (@SinisaKovacevi6) August 21, 2025

„Činjenica koja je izazvala reakcije javnosti jeste da novog direktora UG Srbija, koji nema nikakve veze s medijima, zastupaju advokati državnog Telekoma – kompanije koja je osnovala desetine medija sa ciljem da širi propagandu Aleksandra Vučića.“

„Novinari N1 nikada nisu vezivali konja gazdama. Novinari N1 neće vezivati konja Aleksandru Vučiću. Probajte to da razumete, gospodine Kovačeviću“, poručuje N1.