MUP je saopštio da je u zgradi Vlade Srbije otkrivena sumnjiva pošiljka adresirana na ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića. U koverti su pronađena tri metka, a pošiljalac je identifikovan

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 28. avgusta, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije, u koverti adresiranoj na potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića pronađeno tri metka.

Kako navode, tokom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju, utvrđeno je da se u koverti nalaze meci. Istragom je ustanovljeno da je koverta predata 26. avgusta u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.

Foto: MUP Srbije Pismo za ministra policije Ivicu Dačića u kome su bila tri metka

Policija je identifikovala i pronašla osobu koja je predala pošiljku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku.

MUP je istakao da preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite bezbednosti građana i institucija Republike Srbije.