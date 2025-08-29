Kako navode, tokom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju, utvrđeno je da se u koverti nalaze meci. Istragom je ustanovljeno da je koverta predata 26. avgusta u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.
Foto: MUP SrbijePismo za ministra policije Ivicu Dačića u kome su bila tri metka
Policija je identifikovala i pronašla osobu koja je predala pošiljku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku.
MUP je istakao da preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite bezbednosti građana i institucija Republike Srbije.
