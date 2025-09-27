Predlog Ministarstva prosvete Vladi Srbije biće da se studentima omogući upis na budžet i sa manje od 48 ESPB bodova, nezvanično saznaje Danas

Ministarstvo prosvete predložiće Vladi Srbije da se studentima omogući upis na budžet i sa manje od 48 ESPB bodova, rečeno je Danasu u tom ministarstvu.

Prema nezvaničnim saznanjima Danasa, izmena Zakona o visokom obrazovanju kojim bi se spustila granica za budžet neće biti, već se ide na to da Vlada usvoji zaključak kojim bi se omogućile olakšice studentima za upis u narednu školsku godinu.

Iz Ministarstva podsećaju da Zakon definiše da student mora u tekućoj godini ostvariti 48 ESPB da bi mogao da nastavi da se finansira iz budžeta ili da stekne uopšte to pravo ako je bio samofinansirajući.

„Ministarstvo prosvete je svesno ograničenja u izvođenju nastave, organizacije i dinamike sprovođenja ispita i predložiće Vladi Srbije da se prihvati finansiranje školovanja svim studentima koji se rangiraju u okviru budžetskih kvota, odnosno do broja studenata koji se ove školske godine školuju na teret budžeta. Rangiranje se vrši na osnovu broja ESPB bodova i uspeha”, navode iz Ministarstva.

Predlog za smanjenje uslova za upis naredne godine

Najavljuju i da će preporučiti visokoškolskim ustanovama na kojima postoji uslov za upis naredne godine studija za samofinansirajuće studente, da razmotre mogućnost da ovaj uslov smanje, na osnovu analiza prolaznosti na ispitima, imajući u vidu da Zakon ne prepoznaje uslov za upis naredne godine studiranja, već to samostalno uređuju ustanove.

Prema saznanjima Danasa neki fakulteti su već doneli odluke sa smanje donju granicu za upis u narednu godinu studija za samofinansirajuće akademce.

Na nekim fakultetima studenti su počeli da potpisuju peticiju da im se odobre dodatni ispitni rokovi, a ukoliko Vlada donese pomenuti zaključak i do budžetskog statusa se bude moglo i sa manje od 48 bodova, razloga za dodatne ispitne rokove ne bi trebalo da bude.

Zahtev rektorskog kolegijuma

Jedan od zahteva Proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu nadležnima bio da se donese zaključak Vlade kojim se preporučuje upis studenata koji se finansiraju iz budžeta do popune prošlogodišnjeg broja budžetskih mesta, nezavisno od broja ostvarenih ESPB bodova u prethodnoj školskoj godini.

Takvo rešenje je, podsećaju, doneto i zaključkom Vlade od 8. oktobra 2020. godine u vreme epidemije kovida.

Prošireni rektorski kolegijum UB je tražio i da se studentske stipendije, krediti i mesta u studentskim domovima u punoj potpunosti raspodele, uz potrebne izmene kriterijuma konkursa, ukoliko bude bilo nedodeljenih stipendija i kredita i preostalih slobodnih mesta u domovima, kao i da se oslobode od vraćanja studentskog kredita svi korisnici koji diplomiraju u produženoj godini do kraja školske 2025/26. godine.

Ministarstvo prosvete je najavilo da će refundacija 50 odsto iznosa školarina samofinansirajućim studentima biti vraćena tokom oktobra.

Izvor: Danas