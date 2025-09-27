Energetika

27.септембар 2025. B. B.

RTS: Sankcije NIS-u odložene do 8. ili 9. oktobra

Javni servis navodi da su „posle razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, Sjedinjene Američke Države pomerile su početak primena sankcija NIS-u još za osam dana, odnosno do 8. - 9. oktobra“