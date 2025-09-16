Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije uputilo je svim lokalnim samoupravama obaveštenje o obavezama u sprovođenju mera za suzbijanje ambrozije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije uputilo je u utorak (16. septembar) svim lokalnim samoupravama obaveštenje o obavezama u sprovođenju Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije, čime se nalaže njeno uklanjanje i uništenje.

Lokalne samouprave su u obavezi da odmah po prijemu informacija o prisustvu ambrozije na svojoj teritoriji pisano obaveste vlasnike i korisnike zemljišta i nalože im uništenje te štetne biljke u roku od 15 dana od prijema obaveštenja.

U slučajevima nepostupanja, komunalne službe dužne su da bez odlaganja obaveste fitosanitarnu inspekciju, koja izdaje rešenja o obaveznom i hitnom uništavanju korovske biljke ambrozije, a ukoliko ni tada ne bude postupljeno u skladu sa rešenjem, postupak sprovodi ovlašćeno lice o trošku nesavesnih subjekata, navedeno je u saopštenju.

Informacija o upućenom dopisu dostavljena je i načelnicima okruga, koji će kao koordinatori pratiti i podržavati rad lokalnih samouprava u primeni tih mera, saopštilo je Ministarstvo.

Ambrozija je jedan od najrasprostranjenijih i najopasnijih korova u Srbiji – nanosi ogromne štete poljoprivrednoj proizvodnji i izaziva ozbiljne zdravstvene probleme kod stanovništva, naročito tokom perioda cvetanja od jula do septembra.

U okviru „Eko-patrole”, projekta Gradske opštine Novi Beograd, već danas uklonjena je ambrozija u Gandijevoj ulici u Bloku 64, saopštili su iz Opštine Novi Beograd.

Nikad veća alergija na ambroziju

Oni koji pate od alergije na ambroziju poslednjih nedelja su suočeni sa velikim problemom – koncentracija polena ove biljke u vazduhu beleži rekordne vrednosti.

Prve nedelje septembra zabeležene su najveće dnevne koncentracije polena ambrozije u Beogradu od kada se vrši monitoring, a to je 992 polenovih zrna po metru kubnom vazduha.

„U četvrtak, 4. septembra izmereno je u Beogradu 992 polenovih zrna po metru kubnom vazduha. To su najveće dnevne koncentracije polena ambrozije u prestonici od kada obavljamo ovaj monitoring, a krenuli smo pre 23 godine”, rekla je za Tanjug Mirjana Mitrović, rukovoditeljka grupe za monitoring alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine.

