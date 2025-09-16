Krivični zakonik

16.септембар 2025. N. M.

Predlog izmene Krivičnog zakonika: Blokiraš ulicu, ideš u zatvor

Vlast planira da progura izmenu Krivičnog zakonika ne bi li se blokade saobraćajnica apriori definisale kao krivično delo koje za sobom povlači zatvorsku kaznu. Cilj je da se zastraše građani koji preko deset meseci protestuju protiv bezakonja