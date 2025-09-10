Oni koji pate od alergije na ambroziju ovih dana su suočeni sa velikim problemom – koncentracija polena ove biljke u vazduhu beleži rekordne vrednosti

Kijavica, svrab u nosu i nepcima, suzenje očiju i ponekad gušenje – sa ovakvim simptomima svake godine kada krene cvetanje ambrozije, suočavaju se mnogi koji pate od alergije na polen ove biljke.

„Svake godine je sve gore. Uglavnom u popodnevnim i večernjim satima imam povišen pritisak. Našao sam neki novi lek pre dve godine, pa mi koliko toliko pomaže, a čujem da ljudi masovno koriste i kortikosteroide”, kaže za „Vreme” David iz Beograda koji ovih dana oseća posledice alergije na ambroziju u punom jeku.

Slične simptome ima i 27-ogodišnja Jovana.

„Oči me strašno svrbe, gušim se, nos radi, nikakve kapi mi ne pomažu. Ove godine je ubedljivo najgore”, kaže ona.

Rekordna koncentracija polena ambrozije

Da je gore nego prethodnih godina, potvrđuju i podaci Monitoringa za alergeni polen Agencije za zaštitu životne sredine, koji govore o tome da je koncentracija ambrozije znatno iznad graničnih vrednosti.

Prošle nedelje zabeležene su najveće dnevne koncentracije polena ambrozije u Beogradu od kada se vrši monitoring, a to je 992 polenovih zrna po metru kubnom vazduha.

„Prošlog četvrtka, 4. septembra izmereno je u Beogradu 992 polenovih zrna po metru kubnom vazduha. To su najveće dnevne koncentracije polena ambrozije u prestonici od kada obavljamo ovaj monitoring, a krenuli smo pre 23 godine”, rekla je za Tanjug Mirjana Mitrović, rukovoditeljka grupe za monitoring alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine.

Za prethodnu nedelju ukupno je evidentirano više od 4.000 polenovih zrna ambrozije, dodala je Mitrović.

Prema podacima ove agencije, veoma jaka alergenost na ambroziju beleži se na svim mernim stanicama, dok je koncentracija alergena visoka ili srednja u svim mestima u kojim se meri, osim u Zaječaru.

Uzročnik polovine svih polenskih alergija

Ambrozija je jednogodišnja korovska biljka visine do jednog i po metra i uzročnik je oko polovine svih polenskih alergija na koju reaguje oko deset odsto stanovništva Srbije.

U Evropi, koju osvaja neverovatnom brzinom, može se naći oko 20 vrsta ambrozije. Niče polovinom aprila. Cveta u kasno leto i jesen, od početka jula do ranih mrazeva proizvodeći polen.

Simptomi alergije na polen mogu biti veoma slični simptomima gripa i prehlade. Curenje bistre tečnosti iz nosa i zapušen nos, osečaj golicanja u grlu, učestalo kijanje, otok očiju praćen svrabom i suzenjem i osećaj iscrpljenosti su simptomi koji ukazuju na alergiju.

„Razlika je u tome što kod alergije nema povišene telesne temperature, bolova u mišićima a otežano disanje se javlja samo kada je izloženost alergenu jača. Kod gripa tegobe traju sedam do 10 dana, a simptomi alergija mogu trajati duže, sve dok je osoba u kontaktu sa alergenom koji izaziva alergijsku reakciju“, rekla dr Dragana Đukić za „eKlikinu“, prenosi N1.

Poleni drugih korova

Mitrović je navela da su prisutni i poleni drugih korovskih biljaka kao sto su pelin, štir, bokvica, konoplja, kopriva kao i polen trava.

„Kao što smo i najavili, u ovom periodu dolazi do cvetanja bočnih grana korovske biljke ambrozije, a zbog izostanka sistematskog uništavanja imamo ovako visoke koncentracije. Ako je granična vrednost za ambroziju 30 polenovih zrna, jasno je koliko su ovo visoka prekoračenja ovog polena u vazduhu“, istakla je Mitrović.

Prema njenim rečima, procena je da se krajem septembra očekuje postepeno opadanje broja polenovih zrna u vazduhu jer ambrozija ulazi u završnu fenofazu cvetanja.