Meteorolozi upozoravaju na jak jutarnji mraz i mogućnost ledene kiše u većem delu zemlje, zbog čega je aktiviran narandžasti meteo-alarm

Zbog niskih temperatura tokom jutra i prepodneva i moguće ledene kiše danas će u većem delu zemlje na snazi biti narandžasti meteo-alarm.

Pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

Temperature će se kretati od -14 do -4 stepena.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4 stepena.

I na području Beograda ujutru veoma hladno sa umerenim, a na širem području grada i jakim mrazem od -11 do -7 stepeni. Tokom popodneva ledena kiša je moguća na širem području prestonice.

Studenti najavili akciju čišćenja snega u Beogradu

Studenti u blokadi najavili su da će sutra od šest časova čistiti sneg ispred bolnica, domova zdravlja, na stazama za slepe i trotoarima širom Beograda.

Oni su u objavi na društvenoj mreži Instagram napisali da će se okupiti ispred Poljoprivrednog fakulteta i Kliničkog centra te da će se nakon toga rasporediti i tokom jutra očistiti sneg na „najkritičnijim mestima“.

Pozvali su građane da im se pridruže i ponesu alat za čišćenje snega.

„Hajde da zajedno pokažemo da brinemo jedni o drugima i da ni u ovakvim uslovima ne okrećemo glavu“, naveli su studenti.

Izvor: RHMZ / Beta

