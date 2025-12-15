Radio-televizija Srbije
Skupštinski odbor za ustavna i zakonodavna pitanja prihvatio je kandidate za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić
Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio je na sednici u ponedeljak (15. decembar) listu kandidata za sudije Ustavnog suda.
Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština.
Sa spiska od deset kandidata Narodne skupštine, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a narodna skupština izabraće pet kandidata sa Vučićevog spiska.
Vučić je predložio profesore Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosava Milovanovića i Aleksandra Gajića, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivanu Stevanović, bivšu ministarku pravde Maju Popović, predavačicu na Pravosudnoj akademiji Olgu Tešović, pravnika Mihajla Rabrenovića, bivšu državnu sekretarku Biljanu Pavlović, Milana Rapajića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Bojana Tubića sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Draganu Kolarić koja je sutkinja Ustavnog suda od 2016. godine.
Aleksandar Gajić, Mihajlo Rabrenović i Milan Rapajić nalaze se i na spisku 2.000 javnih ličnosti koje su 2023. podržale SNS.
Narodna skupština predložila je profesore Pravnog fakulteta u Novom Sadu Zorana Lončara i Atilu Dudaša, predsednicu Ustavnog suda od 2016. godine Snežanu Marković, Nikolu Banjca sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Jelenu Deretić koja je pomoćnica ministra pravde Nenada Vujića, sutkinju Apelacionog suda u Novom Sadu Slobodanku Gutović, sutkinju Ustavnog suda od 2019. godine Tatjanu Đurkić, advokata Mihaila Pavlovića i Jelenu Vučković sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu.
Ustavni sud čini 15 sudija koji se imenuju i biraju na devet godina, pri čemu pet sudija Ustavnog suda bira Narodna skupština, pet imenuje predsednik Republike, a pet opšta sednica Vrhovnog suda.
Inače, u poslednjih pet godina, od kako je dvojici sudija 2019. istekao mandat, a novi nisu izabrani, Ustavni sud radi u nepotpunom sastavu.
