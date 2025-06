Svetlana Mijatović (62) iz Lazarevca godinama je imala problema na graničnim prelazima zbog imena i prezimena i datuma rođenja koje deli sa ženom koja je bila na Interpolovoj poternici, ali su neprijatnosti kulminirale krajem maja kada je umesto da sa suprugom ode na more provela sedam sati na granici Severne Makedonije i Grčke.

Svetlanu Mijatović su zbog imena, prezimena i datuma rođenja godinama zaustavljali na graničnim prelazima, ali je svaki put nakon kraćih provera brzo bila puštena.

Nikada nije napismeno dobila bilo kakvu potvrdu, niti informaciju o tome zbog čega se na njen pasoš pali „crvena lampica“, piše agencija FoNet.

Svastika odbeglog biznismena

Ipak, naknadnom pretragom na internetu utvrdila je da ima isto ime i prezime i datum rođenja kao i izvesna Svetlana Mijatović koja je uhapšena još 2021. godine.

Mediji su izvestili da je ta državljanka Srbije uhapšena shodno bilateralnom ugovoru Crne Gore i Srbije koji reguliše pitanja izručenja državljana dve zemlje.

Interpolova međunarodna poternica raspisana je kako bi se obezbedilo njeno prisustvo u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog stvaranja kriminalne organizacije, utaje poreza i doprinosa i pranja novca. Mediji su navodili i da je reč o svastiki odbeglog biznismena Duška Kneževića.

Fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju i DNK uzoraka

Novih vesti u medijima i na portalima o tom slučaju i sudbini uhapšene srpske državljanke nema, ali to svakako utiče na život i sudbinu Lazarevčanke Svetlane Mijatović koja je, umesto da stigne na more, 31. maja izvedena je iz autobusa i zadržana prvo na graničnom prelazu Tabanovce, a zatim i u policijskoj stanici u Kumanovu.

Agonija kroz koju je prolazila trajala je sedam sati, a autobus agencije Sole Azur otišao je dalje ka Grčkoj bez njih.

„Nisam ništa kriva, nije problem ni da me provere, ali zašto da to traje ovako dugo. Ne mogu da vam objasnim kako sam se osećala, kao da sam kriminalac. Kad sam otišla u Kumanovo, u policiju, već sam videla koliko je to ozbiljno i koliko je čovek bespomoćan i ne zna kome da se obrati i da li sme ili ne sme nešto da kaže“, opisala je Svetlana Mijatović tretman koji je prošla, koji je podrazumevao fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju i DNK uzoraka.

Ona ističe da je makedonska policija bila korektna, ali da je za nju, koja je imala dva moždana udara, to veliki stres, a događaj je potresao i njenog supruga, srčanog bolesnika sa šest stentova.

Suprug je sa njom izašao iz autobusa, a morao je da se snađe i da taksijem dođe od graničnog prelaza do policijske stanice.

Rešenje? Uvek nosite potvrdu

Ona traži pravnu zaštitu i pita se kako je prošle godine mogla da dobije novi pasoš i kako je moguće da su joj u lazarevačkoj policiji rekli da su joj dokumenta potpuno ispravna.

Svetlana Mijatović napominje i da su joj u više navrata na graničnim prelazima i u policiji rekli da će joj se slične stvari uvek dešavati i da je jedini način da izbegne potencijalne probleme da na svako putovanje sa sobom nosi važeću potvrdu o tome da nije osuđivana.

„Ja sam penzioner, imam 50.000 penziju, za svako putovanje treba da dajem po hiljadu i nešto dinara za tu potvrdu, ni kriva ni dužna“, kaže Svetlana Mijatović.

Ona napominje da nije problem u parama, nego u principu i da više ne želi da trpi maltretiranje, niti da bude tretirana kao kriminalac.

„Jedna gospođa iz našeg autobusa pitala me je: ‘Da li ste platili sve vaše račune, možda zbog toga neće da vas puste preko granice?’ Svi su uprli pogled u mene, osećala sam se baš kao da sam krivac“, objašnjava Svetlana Mijatović.

Zamerke na račun agencije

Ona ima zamerki i na to što je agencija Sole azur ostavila nju i njenog supruga na cedilu i nije na bilo koji način sačekala da vidi njihovu sudbinu i omogući im da ipak odu na more.

Jedino su im dostavljeni koferi sa stvarima, a kada su otišli u agenciju da vide da li na bilo koji način mogu da budu obeštećeni, dočekalo ih je sleganje ramenima.

„Koja je dužnost turističkih vodiča kad vodi putnike, pa im se desi ovakva situacija? Zar ne treba da ima broj nekog pravnog lica, na primer, broj naše ambasade u zemlji kroz koju prolazimo? Bila sam ostavljena baš na milost i nemilost“, navela je Svetlana Mijatović.

