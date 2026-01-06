Stižu upozorenja na ledenu kišu, prekid saobraćaja, sneg... Da li nas je iznenadio sneg u januaru i gde je sve proglašena vanredna situacija

Iako mu je prema godišnjem dobu i kalendaru vreme, sneg je ponovo mnoge iznenadio u januaru.

Vlažan i težak sneg napravio je dosta problema u mnogim delovima Srbije. Vanredna situacija u Osečini, Loznici i delu Prijepolja, prenosi RTS.

Na snazi je i dalje meteorološko upozorenje na ledenu kišu, a u većem delu Srbije na snazi su crveni i narandžasti meteo-alarm.

Vanredna situacija u Osečini i delovima Loznice i Prijepolja

Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije MUP-a rekao je za RTS da, kada je reč o snežnim padavinama, tokom noći i jutra nije zabeležen veliki broj intervencija, kao i da se u saradnji sa RHMZ-om i drugim nadležnim institucijama prati situacija u celoj Srbiji.

Dodao je da je u Loznici jedna porodica uspešno evakuisana iz kuće koja je ostala bez redovnog snabdevanja električnom energijom.

Milenković je naveo da je na delu teritorije Opštine Prijepolje proglašena vanredna situacija zbog potencijalnog izlivanja reke Lim.

„Prema poslednjim informacijama od ovog jutra, Lim se izlio na delu teritorije Opštine Prijepolje. U pitanju su naseljena mesta Zalug, Ivanje i Brodarevo. Upravo na delu Zaluga beležimo da je ugroženo nekoliko objekata. Iz jednog objekta porodica je izašla preventivno zato što je voda opkolila objekat”, rekao je Milenković.

Dodao je da je u pripravnost stavljen tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije i da su u neprestanoj komunikaciji sa meštanima Prijepolja.

Vanredna situacija proglašena je i u Opštini Osečina zbog snega i snežnih padavina. Miloš Milenković je naveo da se tamo najviše beleže problemi u snabdevanju električnom energijom.

Sporadični prekidi beleže se i u Ubu i Valjevu, kao i u celom Mačvanskom okrugu.

Upozorenje RHMZ-a

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na lokalnu pojavu ledene kiše koja će danas i sutra u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima padati na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije.

Crveni meteo-alarm na snazi je u Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Dalje značajnije povećanje visine snežnog pokrivača očekuje se u toku noći i u sredu na severu i zapadu zemlje.

Problemi u saobraćaju i snabdevanju

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima – dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala – štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana), upozorio je RHMZ.

Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

RHMZ je upozorio i da je vodostaj na Limu kod Prijepolja u većem porastu i da se nalazi iznad granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja.

Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Kakvi su uslovi za vožnju?

Saobraćaj u Srbiji odvija se po zimskim uslovima vožnje, dok je i dalje na snazi upozorenje na ledenu kišu, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Upozorava se da tokom noćnih i jutarnjih sati, kada su temperature najniže, posuta so može imati slabije dejstvo, dodatno se povećava opasnost od nekontrolisanog kretanja vozila. Snega na kolovozu ima mestimično u zapadnim jugozapadnim krajevima Srbije, a posebno na onim koji vode u više predele Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Sjenice i Ivanjice. Slični uslovi vožnje očekuju se u timočkoj i negotinskoj krajini gde je potrebno obratiti pažnju na prevoje magistralnih puteva od Paraćina ka Zaječaru i Knjaževcu, kao i od Negotina ka Kladovu i Majdanpeku. Kakva će biti temperatura?

U Srbiji će 6. januara biti oblačno, na severu i zapadu će padati sneg, a u ostatku zemlje kiša, ledna kiša ili susnežica. Vetar slab do umeren, na severu severozapadni, na jugu južni. Maksimalna temperatura oko -2 stepen na severu, nula stepeni u Beogradu. Na jugu Srbije i dalje ostaje toplije.

Poplave u Crnoj Gori

Jako nevreme i obilna kiša prouzrokovala je u ponedeljak (5. januar) poplave širom Crne Gore, a najteža situacija je u Nikšiću i Ulcinju, gde su ugrožene i kuće, prenose mediji.

Obilne padavine izazvale su probleme na teritoriji nikšićke opštine, a najteža situacija je u Grebicama, Ćemencima i Duklu.

U Danilovgradu je zatvoreno deset lokalnih putnih pravaca, dok je u mestu Pažići tokom noći evakuisana jedna kuća. Poplavljeni objekti evidentirani su i u Sekulićima, kao i u nikšićkim naseljima Grebice i Duklo, pišu podgoričke „Vijesti”.

Delovi Zete već 12 sati su bez struje, a navodno se radi o kvaru na dalekovodu.

