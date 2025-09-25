Već je jasno da u današnjoj Srbiji ne može da peva kad, gde i šta ko hoće. Šabačkom pank-rok bendu Goblini koji otvoreno podržava studente u blokadi, otkazan je još jedan nastup - ovog puta zbog pritisaka, saopštili su organizatori

„Napokon, prva svirka, posle više od mesec dana. Jedva čekamo da sviramo”, poručio je pre dva dana Branko Golubović, pevač benda Goblini fanovima na društvenim mrežama.

Moraće ipak Golubović i ekipa da sačekaju još neko vreme pre nego što se popnu na binu i zapevaju pred publikom, pošto je dan kasnije, stigla vest da je koncert koji je u petak 26. septembra trebalo da održe u Nišu – otkazan.

Klub „Istina mašina” u kome je trebalo da bude održan koncert u Nišu, saopštio je na društvenim mrežama da je koncert otkazan usled pritisaka.

„Nažalost usled trenutne situacije i pritisaka sa kojima se suočavamo, Istina Mašina je prinuđena da otkaže nastupe Marka Louisa i Goblina. Znamo da ste jedva čekali ove svirke – i mi isto. Hvala što ste uz nas i što razumete. Vidimo se uskoro!”, stoji u objavi.

Foto: Screenshot/Instagram/istina.masina Objava o otkazivanju koncerta

Marko Luis kasnije je saopštio da će koncert u Nišu ipak održati, ali na drugoj lokaciji.

Goblini na prinudnoj pauzi

Nastavljen je tako niz otkazivanja nastupa šabačkom pank-rok bendu Goblini, koji je otvoreno podržao studente, a objavili su i pesmu „Idemo do kraja“, za koju su spot uradili studenti Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu.

Goblini su nastupali kao predgrupa Bili Ajdolu na koncertu u Beogradu početkom jula, a zatim su im otkazani nastupi na Danima piva u Zrenjaninu i Gitarijadi u Zaječaru.

Organizatori Dana piva obrazložili su da „nisu zainteresovani za izvođače koji imaju političke konotacije“.

Bend je nedvosmisleno odgovorio da, iako nemaju politički angažman, jasno biraju stranu i „podržavaju mladost svoje zemlje i njihovu borbu za vladavinu prava“.

Goblinima je za subotu 26. septembar zakazan koncert u Baču i zasad nije otkazan.

Druga otkazivanja

Goblini nisu bili jedini kojima je naprasno otkazan nastup u Zrenjaninu.

Pošto su organizatori Gitarijade Goblinima otkazali svirku, mnogi bendovi su se sami povukli, stajući tako uz kolege iz Šapca.

Sličan talas solidarnosti pogodio je i beogradski Beer fest, a kao jedan od razloga navedena je sumnja da su ti festivali pod kontrolom vlasti.

Ljubitelji pevačice Nikolije Jovanović, koja sa partnerom takođe muzičarem izlazi na proteste i podržava studentski bunt, i pevača Adila Muskatovića koji su se spremali za koncerte ovo dvoje izvođača u Beogradu, to nije omogućeno, pošto su njihovi koncerti na Tašmajdanu otkazani.

Otkazivani su i nastupi drugim bendovima po festivalima, ali na drugom kraju lestvice, neki od muzičara koji otvoreno podržavaju aktuelni režim, poput Jelene Karleuše, izviždavani su i onemogućavani da održe koncerte.