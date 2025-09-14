Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović izjavio je danas da vojska ne želi da učestvuje u političkoj areni i igrama, već da stane sa strane, odbacujući kritike da se vojnom paradom zastrašuju građani i preti susedima nazvavši to „manipulacijom“.

„Svi bi trebali da se ujedinimo oko toga da je ono što se prikazuje u narednu subotu državno, na ponos svima. Oni koji ne vole vojsku, ima i takvih sigurno, da steknu poverenje da mogu da mirno spavaju. Dok je ovakve vojske, Srbija je bezbedna“, rekao je Mojsilović za TV Prva.

Govoreći o kritikama povodom parade, on je rekao da je uveren da neki žele da time steknu političke poene, navodeći i da će vojska nadoknaditi štetu ako je bude.

On je naglasio da će „parada imati poruku za svakog – za prijatelje, saveznike radost i veselje, a za one druge verovatno bes i nervoza“, jer će se videti da je VS moderna, savremena, dobro naoružana i opremljena, dodajući da će se nastaviti sa njenim jačanjem.

Kao jedan od razloga za održavanje parade, naveo je da se „koristi prilika da se pokaže snaga države i vojske“.

„Da pokažemo snagu, savremenost u borbenim sistemima, opremljenost, da učinimo jednostavno građane ponosnim što Srbija ima moćnu i snažnu vojsku koja ne staje da jača“, rekao je Mojsilović, dodajući da će to biti ujedno i „odvraćajući faktor za sve oni koji misle ili žele ili imaju nameru da ugroze suverenitet i teritorijalni integritet“ Srbije.

Ako bude štete VS će se truditi da je svede na nulu

Mojsilović je kazao da „ne želi da veruje da ima ljudi koji stavljaju znak jednakosti između VS i ubica, između VS i ratnih zločina“.

„Prosto ne mogu da verujem da to zaista misle. Sklon sam da poverujem da je to neka politička igra, politička arena, u kojoj VS ne samo da ne želi da učestvuje, već želi da stane na strane“, rekao je on.

Konstatujući da verovatno postoje građani, posebno na Novom Beogradu, koji su tokom priprema vojne parade izloženi gužvama ili im smeta zvuk „migova 29“, Mojsilović je rekao da će VS „kompletnu štetu – ako je bude bilo i ako je napravi, truditi se da svede na nulu“ i popravi sve u kratkom roku.

Na pitanje o vraćanju obaveznog vojnog roka, rekao je da se od toga nije odustalo već se sprovode intenzivne pripreme, precizirajući da je uložen značajan novac da se srede kasarne, kupuje se oprema…

On je naveo da je sledeće što bi trebalo da se uradi „upodobljavanje zakonodavne sfere sa onim što želimo – 75 dana služenja vojnog roka“, za šta je potrebno da Skupština Srbije donese zakon.

Izvor: Beta, FoNet