Predsednik Demokratske unije Roma (DUR) Salih Saitović je povodom najava da će Srbija uvoziti radnu snagu iz inostranstva za potrebe fabrike Stelantis u Kragujevcu, pozvao državu da se „fokusira na obrazovanje i zapošljavanje domaćih Roma“

Predsednik Demokratske unije Roma (DUR) ističe da, prema poslednjem popisu stanovništva, u Srbiji živi nešto više od 147.000 Roma, iako su procene Saveta Evrope da ih je barem četiri puta više. Prema nezvaničnim procenama u Srbiji ima čak 100.000 nazaposlenih Roma.

Kada se pogledaju podaci o njihovom položaju na tržištu rada, ističe Saitović, jasan je razlog zbog kojeg ogromna većina Roma izbegava da se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

„U Srbiji se suočavamo sa alarmantnom situacijom u vezi sa nezaposlenošću Roma. Iako zvanične državne institicije ne vode zvanične evidencije o stopi zaposlenosti lica po osnovu nacionalne pripadnosti, nezvanično se procenjuje da je u Srbiji čak 100.000 nazaposlenih Roma. Samo u Kragujevcu imamo oko 11.588 nezaposlenih, a među njima se nalaze i mnogi Romi koji su spremni i sposobni da rade“, ističe predsednik DUR-a.

Treba investirati u romsku populaciju

Umesto da se oslanjamo na uvoz radnika iz drugih zemalja, smatramo da je ključno investirati u obrazovanje i obuku domaće radne snage, posebno romske populacije, ulaganje u edukaciju i zapošljavanje Roma ne samo da bi pomoglo da se reši problem nezaposlenosti, već bi i značajno doprinelo razvoju naše ekonomije, poručio je Saitović.

On je pozvao „državne institucije i lokalne samouprave da prepoznaju značaj romske zajednice i da aktivno rade na implementaciji strategija koje će omogućiti zapošljavanje Roma“.

Apelujemo i da se poslodavci otvorenije okrenu zapošljavanju Roma, jer je to ne samo društvena odgovornost, već i ekonomski interes, navodi se u saopštenju Demokratske unije Roma.

