Mediji
N1: United Media nema novog vlasnika, radimo kao do sada
Većinski vlasnik jeste promenio upravu i smenio Dragana Šolaka. Dolazak novog direktora na čelo United Group Srbija nema nikakav uticaj na rad medija. N1 nije dobio novog direktora
Predsednik Demokratske unije Roma (DUR) Salih Saitović je povodom najava da će Srbija uvoziti radnu snagu iz inostranstva za potrebe fabrike Stelantis u Kragujevcu, pozvao državu da se „fokusira na obrazovanje i zapošljavanje domaćih Roma“
Predsednik Demokratske unije Roma (DUR) ističe da, prema poslednjem popisu stanovništva, u Srbiji živi nešto više od 147.000 Roma, iako su procene Saveta Evrope da ih je barem četiri puta više. Prema nezvaničnim procenama u Srbiji ima čak 100.000 nazaposlenih Roma.
Kada se pogledaju podaci o njihovom položaju na tržištu rada, ističe Saitović, jasan je razlog zbog kojeg ogromna većina Roma izbegava da se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
„U Srbiji se suočavamo sa alarmantnom situacijom u vezi sa nezaposlenošću Roma. Iako zvanične državne institicije ne vode zvanične evidencije o stopi zaposlenosti lica po osnovu nacionalne pripadnosti, nezvanično se procenjuje da je u Srbiji čak 100.000 nazaposlenih Roma. Samo u Kragujevcu imamo oko 11.588 nezaposlenih, a među njima se nalaze i mnogi Romi koji su spremni i sposobni da rade“, ističe predsednik DUR-a.
Treba investirati u romsku populaciju
Umesto da se oslanjamo na uvoz radnika iz drugih zemalja, smatramo da je ključno investirati u obrazovanje i obuku domaće radne snage, posebno romske populacije, ulaganje u edukaciju i zapošljavanje Roma ne samo da bi pomoglo da se reši problem nezaposlenosti, već bi i značajno doprinelo razvoju naše ekonomije, poručio je Saitović.
On je pozvao „državne institucije i lokalne samouprave da prepoznaju značaj romske zajednice i da aktivno rade na implementaciji strategija koje će omogućiti zapošljavanje Roma“.
Apelujemo i da se poslodavci otvorenije okrenu zapošljavanju Roma, jer je to ne samo društvena odgovornost, već i ekonomski interes, navodi se u saopštenju Demokratske unije Roma.
Izvor: FoNet
