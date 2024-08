Pripadnici Uprave civilne zaštite Repulike Srpske pronašli su osam tela osoba u reci Drini kod Bratunca, gde se prevrnuo čamac sa tridesetak migranta, izjavio je Vlada Rankić, vođa spasilačkog tima Uprave civilne zaštite RS, prenosi N1.

Pretpostavlja se da su čamci sa migrantima krenuli preko Drine iz mesta Drlače oko 12 kilometara od Ljubovije.

„Osim pripadnika Policijske stanice Ljubovija i Sektora za vanredne situacije, u pretrazi učestvuju i pripadnici Stanice granične policije Ljubovija i Regionalnog centra granične policije prema BiH, a očekuje se i dolazak pripadnika Ronilačke jedinice Žandarmerije MUP Srbije u cilju pronalaska ostalih ilegalnih migranata”, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Reka Drina svakodnevno uzima živote ljudi

Reka Drina, koja deli BiH i Srbiju, otkad je Balkanska ruta preusmerena preko Bosne, svakodnevno uzima živote ljudi koji pokušavaju da je pređu. Identifikacija tela je otežana.

Nenad Jovanović iz Gorske službe spašavanja iz Bijeljine početkom ove godine je za Radio Slobodnu Evropu (RSE) naveo: „Rekao bi čovek da dete može pregaziti reku, ali verujte da i iskusni plivači mogu da imaju problem. Pogotovo ljudi koji se susreću s tom rekom možda prvi, drugi ili treći put u životu. Oni prelaze pod okriljem noći, to je još jedan od faktora koji verovatno utiče an to da ljdui izgube život, jer kao što vidite i može da se vidi rekao bi čovek sve je do kolena i onda upadnete u rupu od nekih pet, šest metara gde vas uhvate virovi, brzaci“.

Drina je odnela živote najmanje 40 migranata pri pokušaju prelaska iz Srbije u Bosnu i Hercegoviu u proteklih deset godina.

„Uglavnom su to lica koja dolaze iz nekih područja gde je rat. Moji vršnjaci. Apsolutno ih razumem da beže od tih problema u pokušaju pronalaska boljeg života, sigurnijeg života“, rekao je Safet Omerbegović iz Gorske službe spašavanja Bijeljina.

Elmedin Mujkić iz Granične policije BiH dodao je da sama činjenica da oni nekada za prelazak koriste čamce na naduvavanje, gumene čamce, koji su po svojim prospektima namenjeni za četiri osobe, a njih se ukrca desetak, govori da je veoma opasno.

Jovanović ukazuje da sam procenat pronalaska tela u Drini je oko 60, 70 posto.

Oni bez dokumenata sahranjeni širom Podrinja

One koje pronađu mahom bez dokumenata sahranjuju širom Podrinja kao N.N. osobe. Poznata je jedino godina smrti.

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije na ruti preko Zapadnog Balkana od 2014. godine nestalo je 360 migranata. Veruje se da se trećina utopila.

Izvor: N1, RSE