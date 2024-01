Kada je porodica mladića iz Avganistana stupila u kontakt sa bosanskima aktivistom Nihadom Suljićem, da im pomogne da ga nađu jer su izgubili kontakt, on se spakovao i krenuo put Zvornika. Do tamo su ga vodile poslednje informacije koje je imao o momku.

Našao je njegovo telo koje je, uz mnogo problema i komplikacija, na kraju predato porodici u Avganistanu.

Samo godinu dana posle, u tom bosanskom gradiću na granici sa Srbijom, kao i u Bijeljini, aktivisti su podigli nadgrobne spomenike, nišane, za sve NN grobove koji se nalaze u tom delu države. Većina sahranjenih nije identifikovana i pitanje je da li će ikada njihove porodice saznati gde su tela njihovih najmilijih.

Reka Drina, koja deli BiH i Srbiju, otkad je Balkanska ruta preusmerena preko Bosne, svakodnevno uzima živote ljudi koji pokušavaju da je pređu, bez svesti koliko je opasna i drugih mogućnosti da pređu granicu i nastave svoj put.

Broj mrtvih se ne zna, ali se u medijima svako malo pojavljuju vesti o nađenim telima mahom uz obale Drine.

Otežana identifikacija

Na groblju u Loznici, sa srbijanske strane, prema podacima organizacije Klikaktiv, nalazi se 13 grobova izbeglica.

„Samo jedan momak je umro u kampu u Banji Koviljači, prirodnom smrću, i samo je on sahranjen pod imenom i prezimenom. Ostalih 12 se utopilo u Drini u pokušaju da pređu u Bosnu Hercegovinu i svi su sahranjeni kao NN lica, odnosno nije urađena identifikacija“, pojašnjava Milica Švabić, pravnica iz Klikaktiva.

Pored Loznice, prema podacima Klikaktiva, u Srbiji postoji i groblje u Šidu, na granici sa Hrvatskom na kom se nalazi devet grobova.

Identifikacija ljudi je jako otežana ukoliko su nastradali van kampa, jer je, prema rečima Švabić, potrebno da telo lično identifikuje najbliži rođak preminulog ili da se uz telo pronađe identifikacioni dokument iz zemlje porekla, što je retko kad slučaj.

„Ukoliko nije moguće uraditi identifikaciju na ovaj način, patolog je dužan da uradi DNK analizu radi eventualne buduće uporedbe sa DNK analizom članova porodice. Srbija ima zakonom regulisane procedura za identifikaciju tela, ali se one u praksi vrlo često ne poštuju“, pojašnjava Švabić.

Dodaje da aktivisti i organizacije ne mogu mnogo da urade, pa se većina tela sahranjuje sa oznakom NN lica i porodica preminulog nikada ne može da sazna šta se desilo sa njihovim najbližima niti mogu da ih sahrane na dostojanstven način.

Zato je sredinom januara u bh. gradovima Bijeljini i Zvorniku održana komemoracija „Zaustavljeni snovi na vratima Europe”, tokom koje su grobovi migranata i izbeglica preuređeni, sa novim nadgrobnim spomenicima.

„U Bijeljini i Zvorniku smo postavili svim izbjeglicama koje su ukopane na području te dvije opštine po jedan spomenik, nišan, kako bi obilježili njihove grobove. Oni su u svim državama, uključujući Srbiju i BiH uvijek ukopani na rubu grobalja, na rubu parcela, pa smo htjeli da barem imaju obilježeno grobno mesto, da po njemu niko ne hoda. Da se bar prema mrtvima odnosimo sa poštovanjem i sa ljudskim dostojanstvom“, kaže Nihad Suljić za „Vreme“.

On već godinama pokušava na sve načine da pomogne ljudima koji prolaze kroz BiH na putu ka EU. U poslednje vreme je uključen i u identifikacije tela i procedure njihovog vraćanja porodicama.

Nema podataka o nastradalima

Zvanični podaci o broju nastradalih na Balkanskoj ruti, od Turske preko Bugarske, Srbije, BiH, Hrvatske nema, ali je istraživanje koje su napravili novinari Light House Reports, Der Spiegel, Solomon, ARD i Bugarski servis Radija Slobodna Evropa, pokazalo da su u toku 2023. godine nađena 92 tela za koja se pretpostavlja da su migranti i izbeglice.

Novinari su utvrdili da su tela mahom u mrtvačnicama u pograničnim oblastima duž jedne deonice rute, koja obuhvata Bugarsku, Srbiju i Bosnu.

Broj pronađenih tela predstavlja porast od čak 46 odsto u odnosu na celu 2022.

The no. of people travelling through the Balkans to claim asylum in Europe hit its highest since 2015 last year – & the route is now more deadly

We've found that a growing number of bodies of those attempting the journey are piling up in morgues or being buried without a trace pic.twitter.com/fLirI86gBW

— Lighthouse Reports (@LHreports) December 1, 2023