Više javno tužilaštvu u Zaječaru potvrdilo je informaciju da su stigla prva DNK veštačenja i da na njima nema bioloških tragova Danke Ilić, dvogodišnje devojčice čiji je nestanak prijavljen 26. marta u Banjskom Polju kod Bora.

Iz VJT u Zaječaru potvrđeno je da se veštači oko 500 tragova pronađenih u službenom vozilu JKP „Vodovod“ za koje se sumnja da su ga D. D. i S. J. koristili prilikom izvršenja krivičnog dela, ali i da se veštači odeća i obuća osumnjičenih, predmeti i alati iz njihovih domaćinstava i tragovi pronađeni na terenu. Veštači se GPS uređaj iz službenog vozila „Vodovoda“, kako bi se utvrdili parametri kretanja osumnjičenih na dan nestanka Danke Ilić.

„U rezultatima koji su stigli i koji su veštačeni nema bioloških tragova devojčice. To su rezultati DNK koje je veštačio Nacionalno kriminalistički – tehnološkog centar i predstavljaju prve nalaze. Takođe, to je samo mali deo uzoraka koji su poslati na veštačenje. Tek se očekuju dodatni nalazi koji treba da stignu i sa Biološkog fakulteta. To znači da je stiglo tek nekoliko izveštaja i očekujemo da pristignu i ostali“, rekao je za N1 tužilac VJT iz Zaječara Miodrag Canović.

Urušavanje poverenja u institucije

Iako su mediji ranije objavili informaciju da su u službenom vozilu Vodovoda koji su vozila dvojica osumnjičenih pronađeni tragovi krvi dvogodišnje devojčice, prvi rezultati veštačenja pokazuju da za sada, ipak, nema bioloških tragova Danke Ilić.

Advokat Marko Pantić kaže za „Vreme“ da ovo ukazuje na „potencijalne stravične zloupotrebe policije“.

„Prva informacija koja je o tome došla upravo je bila iz policije. Ako dodamo, uz to, i saopštenje policije da je jedan od svedoka umro u stanici prirodnom smrću i rezultata veštačenja iz Beograda koje je pokazalo da je bila u pitanju nasilna smrt – ovo bi moralo da izazove, za početak, ozbiljne postupke unutrašnje kontrole rada policije, a verujem da bi i zaječarsko Tužilaštvo trebalo da se pozabavi time“, smatra Pantić.

„Sve ovo utiče jako loše na reputaciju i doprinosi još većem urušavanju poverenja u te institucije koje je, i ovako, nažalost, na jako niskom nivou“, ističe advokat.

„Težak skandal“

Zbog oprečnih informacija u vezi sa tokom istrage i činjenice da i nakon intenzivne pretrage terena nije pronađeno telo devojčice, na adresu srpske policije i Tužilaštva počele su da pristižu kritike.

„Težak skandal. Puštanje lažne vesti o nalazu DNK male Danke, iznuđivanje priznanja, smrt osumnjičenog tokom saslušanja… Otvara se pitanje da li policija, kada ne može da reši slučaj, konstruiše zločin i nasumično nalazi počinioce radi prikupljanja lovorika. Gde je tužilaštvo?!“, napisao je na društvenoj mreži Iks advokat Vladimir Todorić.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za „Vreme“ da sumnja u verodostojnost veštačenja uzoraka iz automobila.

„Ja se tih prvih i kasnijih rezultata jako bojim. To znači da su moguća svakakva mešanja. Kako je moguće da prvo veštačenje pokaže da ima tragova, a drugo pokaže da nema tragova? Ako drugo veštačenje, makar i preliminarno, pokaže da nema tragova, kako konačno može da pokaže da ih ima“, pita se Radovanović.

Pravno slab slučaj

Kriminolog dodaje da priznanja iznuđena nedozvoljenim sredstvima nisu validna na sudu.

„Imamo često situaciju da policija koristi nedozvoljena sredstva da bi iznudila priznanje. Onda osumnjičeni priznaju zločin, pa kasnije na sudu to povuku. To je skoro redovna pojava u krivičnim procesima kod nas“, ističe Radovanović.

Kako kaže, bez dokaza optužnica ne bi smela da postoji. U teoriji. On dodaje da u praksi nije tako, već da je „vreme u kome živimo – vreme organizovanog kriminala“, gde je „sve moguće“.

Advokat Marko Pantić kaže za „Vreme“ da ceo slučaj, pravno, stoji vrlo slabo.

„Ispada da imamo više jako teških i bizarnih krivičnih dela – za koje imamo samo reč okrivljenih. Oni su pod pritiskom javnosti u pritvoru i biće još dugo, u to ne sumnjam. Ali ovo za sada, pravno, deluje jako slabo i pitanje je da li će moći da bude išta ozbiljnije. Kako optužiti nekoga za ubistvo ako nema tela i načina utvrđivanja mehanizma lišenja života“, ukazuje advokat.

„Ako ništa drugo, pre svega porodica nesrećno preminulog deteta, a zatim i celokupna javnost zaslužuje da slučaj dobije neko pravno finale“, zaključuje Pantić.

Šta se do sada zna o slučaju

Za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora, osumnjičeni su dvojica radnika borskog Vodovoda S. J. i D. D.

Oni su uhapšeni 4. aprila, a dan kasnije su u saslušani u Tužilaštvu u Zaječaru. Tom prilikom je navodno D. D. u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, dok se S. J. branio ćutanjem. Osumnjičenima je tada određen i jednomesečni pritvor.

Sumnja se da su S. J. i D. D. devojčicu udarili automobilom, a zatim njeno telo stavili u gepek kola i odneli na deponiju. Telo dvogodišnje devojčice do danas nije pronađeno.

U međuvremenu je priveden i brat osumnjičenog D. D, koji je preminuo u Policijskoj stanici u Boru. Iako je prvobitno objavljeno da je umro prirodnom smrću, obdukcijom Instituta za sudsku medicinu u Beogradu ustanovljeno je da to nije bio slučaj, već je umro nasilnom smrću 7. aprila u ranim jutarnjim satima u policijskoj stanici u Boru.