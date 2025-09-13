Bez svečane akademiji, u vremenu duboke društvene, političke i institucionalne krize, Univerzitet u Beogradu obeležava sopstveni dan

Dan Univerziteta u Beogradu, 13. septembar, ove godine ne obeležava se kao inače – svečanom akademijom.

„U atomosferi rastuće represije vlasti nad univerzitetima u Srbiji, Dan univerziteta u Beogradu ne obeležavamo onako kako priliči najstarijoj, vodećoj obrazovnoj instituciji i najvećoj univerzitetskoj zajednici u našoj zemlji. Svečana akademija koju Univerzitet tradicionalno organizuje svakog 13. septembra, potpuno je neprimerena danas”, naveo je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić u pisanoj izjavi.

Vreme duboke krize

Prema njegovim rečima, u 217 godina dugoj istoriji Univerziteta u Beogradu, ova 2025. godina ostaće zauvek upamćena kao vreme duboke društvene, političke i institucionalne krize.

„Krize, u kojoj mesecima svedočimo sve brutalnijem narušavanju autonomije univerziteta i bezbednosti studenata od onih čija je osnovna dužnost da tu bezbednost garantuju”, istakao je Đokić.

On je naveo da će istovremeno 2025. godinu generacije pamtiti po snažnom nepokolebljivom talasu pravdoljubivosti naših studenata i akademske zajednice, po vraćanju poverenja javnosti u Univerzitet kao središte demokratskih stremljenja našeg društva.

„U ovoj godini su naši studenti, istraživači, nastavnici i saradnici pokazali da znaju na kakvim se osnovama razvijaju najuspešnija društva, i šta znači vladavina prava i rad institucija koje služe svakom pojedincu da razvije i angažuje svoj puni potencijal”, istakao je rektor.

Đokić je ocenio i da su pokazali da su kritičko i kreativno mišljenje preduslov svakog razvoja zasnovanog na inovacijama, te da je Univerzitet mesto tolerancije, solidarnosti i građanske pristojnosti i da su to vrednosti društva kojem težimo.

Izvor: FoNet