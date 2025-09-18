Orden svetih novomučenika kragujevačkih, prvog i drugog stepena dodeljuje se u znak „priznanja za veliku ljubav prema svetoj crkvi“

Mitropolit šumadijski Jovan uručio je ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću Orden svetih novomučenika kragujevačkih prvog stepena.

Taj orden Eparhije šumadijske, pre Dačića su dobili i aktuelni ministar finansija Siniša Mali, nekadašnji direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić i nedavno preminuli predsednik opštine Jagodina Dragan Marković Palma, objavio je kragujevački portal Pressek.

Isti orden, letos je dobio i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

Dačiću je crkveno odlikovanje uručeno u sredu u Lapovu, prilikom obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije MUP Srbije.

Orden svetih novomučenika kragujevačkih, prvog i drugog stepena dodeljuje se od 2019. godine, a u znak „priznanja za veliku ljubav prema svetoj crkvi“, navodi Pressek.

Dan Sektora za vanredne situacije i krsna slava obeleženi su u prisustvu najviših državnih i lokalnih zvaničnika, među kojima su bili predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, ministar bez portfelja Novica Tončev.

Kragujevački novinari nisu biti obavešteni o tom događaju.

Izvor: FoNet