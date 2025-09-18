Mitropolit šumadijski Jovan uručio je ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću Orden svetih novomučenika kragujevačkih prvog stepena.
Taj orden Eparhije šumadijske, pre Dačića su dobili i aktuelni ministar finansija Siniša Mali, nekadašnji direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić i nedavno preminuli predsednik opštine Jagodina Dragan Marković Palma, objavio je kragujevački portal Pressek.
Isti orden, letos je dobio i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.
Dačiću je crkveno odlikovanje uručeno u sredu u Lapovu, prilikom obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije MUP Srbije.
Orden svetih novomučenika kragujevačkih, prvog i drugog stepena dodeljuje se od 2019. godine, a u znak „priznanja za veliku ljubav prema svetoj crkvi“, navodi Pressek.
Dan Sektora za vanredne situacije i krsna slava obeleženi su u prisustvu najviših državnih i lokalnih zvaničnika, među kojima su bili predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, ministar bez portfelja Novica Tončev.
Kragujevački novinari nisu biti obavešteni o tom događaju.
Izvor: FoNet