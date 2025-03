12.45

Kultura u blokadi

Na plenumu održanom u Dvorani Kulturnog centra Beograda, u prostoru koji su zauzeli 18. februara i prozvali ga „Oslobođeni KCB”, donela se odluka o stupanju Kulture u blokadu.

O ovoj akciji se znalo samo onoliko koliko je Kultura u blokadi bila voljna da otkrije u dva saopštenja i desetak objava na društvenim mrežama i sajtu.

Prvo obraćanje medijima Kulture u blokadi čitajte na linku.

Plan protesta

U subotu, 8. marta u Beogradu će biti održano nekoliko protesta. Plan je da se u 13 časova na Studentskom trgu okupe radnici i radnice iz različitih sektora. Žene će biti u prvim redovima.

Potom, radnice i radnici različitih profesija najavili su protest na Trgu republike od 15 časova, ali će se radnici okupljati na nekoliko lokacija u gradu, odakle će šetati ka centralnom gradskom trgu.

A, u 18 časova na Trgu republike trebalo da se održi skup „Rame uz rame sa studentima”.

Studenti u blokadi na svom Instagram nalogu objavili su satnice i planove protesta za 8. mart.

Protest u Nišu

Neformalna grupa studenata niškog Univerziteta organizovaće danas protest pod nazivom Ruža pravde.Studenti su pozvali građane da se u 11.52 okupe ispred zgrade Osnovnog suda, a da potom organizuju protestnu šetnju do Crvenog pevca, kružnog toka kod Tržnog centra „Delta planet“ i Parka Svetog Save, piše N1.

Najavljeno je da će tokom protestne šetnje žene biti u prvim redovima, dok će muškarci hodati iza njih, simbolično čuvajući im leđa.

Pozvali su građane Niša da u nedelju, 9 marta, učestvuju u protestu koji će ispred Gradske kuće biti organizovan pod nazivom Nesrećnih 13.

Studentsko pešačenje ka Beogradu

Studenti iz Subotice su u subotu ujutru krenuli pešice ka Beogradu, kako bi stigli na protest koji će biti održan 15. marta. Prvo mesto gde će prenoćiti je Bačka Topola, u sali za fizičko vaspitanje Gimanzije i ekonomske škole „Dositej Obradović“.

Plan je da drugog dana krenu ka Srbobranu.

Studenti i drugi građani Niša će krenuti biciklima za Beograd u utorak, 11. marta, u 9 sati, od tehničkih fakulteta, kako bi učestvovali na velikom protestu zakazanom za 15. mart, pišu Južne vesti.

Polazak je u utorak u 9 sati, a ruta je Niš – Vukašinovac – Kruševac – Mrčajevci – Čačak – Gornji Milanovac – Ljig – Lazarevac – Obrenovac – Beograd.

Deo studenata će najpre otići do manastira Manasija, pa odatle pešačiti do Beograda.

Oni će iz Despotovca najpre do Svilajnca, zatim do Smederevske Palanke, pa do Požarevca, Smedereva, Bavaništa, Pančeva i do Beograda.