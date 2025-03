Nemanja Šarović, voditelj KTV, priveden je tokom izveštavanja za KTV Zrenjanin iz kampa studenata u Pionirskom parku, prenosi N1.

Kako se moglo videti u snimku koji je emitovan uživo na KTV kanalu, on je otišao da snimi studente 2.0, gde su ga u jednom trenu polili kafom.

Policajac je od njega tražio da napusti Pionirski park, „zbog opasnosti da može doći do većeg narušavanja reda i mira“.

Šarović je policiji rekao da nije on taj koji narušava red i mir, te da se ponaša dostojanstveno. Pitao je po kom osnovu traže od njega da se udalji iz parka.

Tiranija Aleksandra Vučića je potpuno ogoljena. Upravo su uhapsili novinara KTV Zrenjanin Nemanju Šarovića @NemanjaSarovic pic.twitter.com/6R9cAO6rvI — José Luis Torrente (@chemu_optimizam) March 8, 2025

Policajac je potom tražio pojačanje, na šta je još nekoliko njegovih kolega došlo da Šarovića odvedu. On nije želeo da se udalji, ali ga je policija ubacila u automobil, dok je on upozoravao da je to što rade protivzakonito i da će ih tužiti.

Izvor: N1