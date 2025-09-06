Ovogodišnja šetnja LGBT zajednice u Beogradu u okviru Nedelje ponosa u subotu 6. septembra biće drugačija od dosadašnjih, baš kao i čitav Beograd Prajd. Jer razloga za bilo kakvo slavlje nema

Nedelja ponosa u organizaciji Beograd Prajda doživeće svoju kulminaciju – tradicionalnu šetnju centralnim gradskim ulicama, u subotu, 6. septembra, a šetnja će ove godine imati malo drugačiju rutu, jer je nemoguće proći pored kampa „Studenata koji žele da uče“ ispred Skupštine Srbije.

Tradicija, međutim, neće biti izneverena u pogledu permanente društvene getoizacije LGBT zajednice.

I ove godine policija će, u opremi dostojnoj razbijanju organizovanog kriminala, obezbeđivati učesnike šetnje od eventualnih homofobnih napada. Istovremeno, kao i uvek do sada, policija će sprečavati građanstvo da vidi tu šetnju, zato što država veruje da bi sve to šarenilo duginih boja moglo da poljulja neprikosnoveni patrijarhalni moral.

Bez privida normalnosti

Filip Vulović iz organizacije Beograd Prajd kaže za „Vreme“ da je ta organizacija odlučila da ne učestvuje u prividu normalnosti i da ove godine neće biti koncerta i slavlja tipičnog za Prajd, već da će biti oranizovan protest koji će uključiti protestnu šetnju bez muzike, već sa pištaljkama i vuvuzelama.

Tokom šetnje biće održano i 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a nakon šetnje biće održano nekoliko govora.

Vulović navodi da će govornici biti ljudi iz LGBT zajednice, osobe sa invaliditetom, profesori univerziteta, jedna osoba iz istopolne porodice koja je nedavno postala mama. Ukratko – saveznici LGBT zajednice.

Kovacevic_Olivera_02 Kuma Prajda 2025: Olivera Kovačević / Foto: Zoran Mrđa/FoNet

„Zbog ‘instalacije’ ispred Skupštine Srbije ne možemo da prođemo pored te važne institucije, pa smo ove godine promenili rutu šetnje. Skup smo prijavili još prošlog septembra, nikakvu zabranu nismo dobili, pa očekujemo da će policija obezbediti skup“, kaže Vulović.

Nema javne podrške studenata

Pošto je Beograd Prajd pružio bezrezervnu podršku studentskim protestima, logično je pitanje i da li je ta podrška uzvraćena Beograd Prajdu iz redova studenata.

„Podrška Prajdu nije stigla javno, a mi nismo želeli da studente pozivamo da istupaju javno, zbog mogućih zloupotreba. Zvali smo studente da govore na Prajdu, i dobili smo potvrdu da će biti govornik sa jednog fakulteta u Novom Sadu, ali je to otkazano, jer se studenti suočavaju sa velikim pritiscima. Iskazali su nam, međutim, nesebičnu i nedvosmislenu podršku“, kaže Vulović.

Takva reakcija neminovno dovodi do zaključka da studenti misle da bi bilo nepopularno ili čak i štetno po njihove proteste da javno podrže LGBT zajednicu, pa smo Vulovića pitali šta to onda govori o stanju u društvu u Srbiji.

„To nam govori da postoji još dosta prostora za napredak našeg društva, jer vidimo da je Prajd oduvek bio vrlo laka politička alatka za manipulacije i pritiske. Vidimo da naše društvo još nije spremno da se okrene još demokratskijim vrednostima sa većim poštovanjem ljudskih prava. Studenti su vrlo svesni da bi takva njihova podrška mogla da naiđe na veliku zloupotrebu u prorežimskim tabloidima i režimskih političara, i da bi na taj način studentski protesti mogli da se diskredituju. To je posledica homofobije u društvu, iako studenti nisu homofobični, što smo mogli da vidimo iz njihovih pismenih obraćanja u kojima iskazuju podršku Prajdu. Ali su jednostavno izloženi prevelikom pritisku“, kaže Vulović.

Ništa bez kordona

I ovogodišnja šetnja LGBT zajednice izgledaće isto kao i dosadašnje: njima će biti dozvoljeno da se kreću centralnim beogradskim ulicama i tako pokušaju da se bore za svoja prava, ali tu šetnju zbog reakcije i mera države zapravo niko osim njih samih neće moći da vidi. Svi učesnici šetnje će biti okruženim višestrukim kordonima policije koja će ih tako hermetički zatvoriti kao da su u kavezu, dok jednom godišnje mogu javno da iskazuju svoje ideje

„To je problem koji imamo svake godine. Mi ne tražimo da se postavlja kordon, ne tražimo da budemo zatvoreni, da niko ne može da priđe, osim na ulaznim tačkama u određeno vreme. Međutim, policija navodi bezbednosne razloge, navodi da podiže antiterorističke mere na najviši nivo, i da to rade preventivno zbog bezbednosti i pretnji. Ipak, u regionu, u Bosni i Hercegovini, u Severnoj Makedoniji, ili u Prištini – nema takvog scenarija, iako je mentalitet naroda vrlo sličan. Mora da postoji politička volja i volja u MUP-u da iskoračimo iz tog kordona. Nama je Ustavom garantovano pravo na slobodno okupljanje, ali po cenu da je grad zatvoren, zbog čega ni mi nismo srećni“, zaključuje Vulović.

Ruta Prajd protestne šetnje

Ovogodišnja Prajd protestna šetnja održaće se u subotu, 6. septembra sa početkom u 16 sati u parku Manjež. Šetnja će se kretati sledećom rutom:

Park Manjež – Nemanjina – Slavija – Beogradska – Pravni fakultet – Bulevar kralja Aleksandra – Resavska – Kralja Milana – London – Kneza Miloša – Vlada Republike Srbije – park Manjež.

Kod Pravnog fakulteta će šetnja stati i održaće se 16 minuta tišine, čime će se odati pošta žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svim žrtvama sistema u Srbiji.

Ulazi na Prajd se otvaraju u 16 sati i zatvaraju u 17:30, nakon početka šetnje, i nalaziće se kod Londona (Rraskrsnica Kralja Milana i Dobrinjske ulice), kod Vlade Srbije (raskrsnica Kneza Miloša i Nemanjine), na raskrsnici Beogradske i Krunske ulice i na raskrsnici Bulevara Oslobođenja i Birčaninove (kod autobuske okretnice).

Nakon završetka šetnje, ulazi se otvaraju u 19 sati i zatvaraju u 21 sati i to kod Vlade Srbije i na Trgu Slavija, na ulazu u Nemanjinu ulicu

Na Beograd Prajdu neće biti dozvoljene bilo kakve parole ili transparenti koji nisu u skladu sa vrednostima i politikama Beograd Prajda, kao i oni koji krše zakone Srbije, a što uključuje poruke mržnje na nacionalnoj, verskoj ili etničkoj osnovi, diskriminaciju, uvrede, homofobiju, transfobiju, mizoginiju i pozive na nasilje. Protestne i političke poruke, koje su u skladu sa vrednostima i politikama Beograd Prajda su dobrodošle.

Bezbednosne preporuke

Organizatori apeluju na građane da ne ulaze u konflikte sa pripadnicima bezbednosnih službi, ne odgovaraju ni na kakve provokacije i da izbegavaju kontakt sa eventualnim kontra-demonstrantima.

Beograd Prajd je nenasilan protest, pa organizatori apeluju na sve da se ponašaju u skladu sa principima nenasilja, kako bi se svako na protestu osećao bezbedno i sigurno.

Pri odlasku sa protestne šetnje, sva obeležja koja ukazuju na to da ste bili deo skupa (zastave, cegeri) spakujte u vaše torbe ili rančeve, ili ih ostavite u parku; svu šminku, šljokice, odeću i druge elemente skinite ili presvucite pre izlaska iz parka, savetuju organizatori.

Dodaju i da bi bi se pri odlasku trebalo kretati u većim grupama, centralnim i osvetljenim ulicama do prvog taksi vozila ili stajališta gradskog prevoza.

Određene ulice koje obuhvata ruta protestne šetnje će biti zatvorene dok šetnja prolazi kroz te ulice. Međutim, Beograd Prajd ne može da utiče na odluke MUP-a da zatvori širi prsten ulica oko skupa, niti može da utiče na vreme trajanja zatvaranja ulica.