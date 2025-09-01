Pad nadstrešnice
Građani širom Srbije obeležavaju deset meseci od pada nadstrešnice u kojem je stradalo 16 ljudi
U parku Manjež zvanično počinje Nedelja ponosa, a za subotu je najavljena protestna Prajd šetnja koja će se odvijati bez muzike, uz poruku solidarnosti sa studentima i građanima.
Beogradska „Nedelja ponosa„, koja se ove godine održava pod sloganom „Za porodicu“, danas će zvanično biti otvorena u parku Manjež, a tradicionalna Beograd prajd šetnja najavljena je za subotu, 6. septembar.
Prajd šetnja, kako su ranije saopštili organizatori, ove godine će biti protestna šetnja, a umesto muzike – praviće se buka, jer Prajd „solidarno stoji uz studente i građane u borbi za ravnopravnije i bolje društvo“.
Koncerti u parku Manjež su već godinama neizostavan deo te manifestacije, ali organizatori navode da dok studenti i građani trpe policijsku brutalnost, dok postoje politički zatvorenici i mladi aktivisti na poternicama, Prajd ne želi da učestvuje „u prividu normalnosti“.
Program u Prajd parku biće prilagođen, a tradicionalni koncert, prema njihovim rečima, zameniće govori LGBTI+ aktivista, studenata i žrtava policijske brutalnosti, uz obraćanje i nastup kraljice Prajda, hora, kao i lokalnog kvir didžeja.
Ovogodišnji „Prajd haus“ biće, kao i prošle godine, kulturni centar Grad, gde će se održati većina događaja – od tradicionalnih „Razgovora sa zajednicom“ do dreg žurki i solidarnih akcija.
Program, koji se u celosti može pronaći na sajtu Beograd prajda (prajd.rs) odvijaće se i na drugim lokacijama, poput pozorišnih predstava u Hartefakt kući i KC Magacinu, te izložbi u Endžio habu i Ostavinskoj galeriji.
Novinarka Olivera Kovačević kuma Prajda
Ovogodišnja kuma Prajda je novinarka Olivera Kovačević, nekadašnja urednica takmičenja Pesma za Evroviziju na Radio-televiziji Srbije, dok je kraljica Prajda dreg umetnica Lola Love iz kolektiva Harem Girls.
Zahtevi Beograd prajda godinama su nepromenjeni, jer nijedan od njih država nije ispunila, a prva dva se odnose na usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama i Zakona o rodnom identitetu.
Nacrti tih zakona izrađeni su pre više godina, što je potvrdilo i ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ali je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da dok je on na toj funkciji, oni neće biti usvojeni.
Beograd prajd traži i poboljšanje zdravstvenih usluga za trans osobe, brzu i adekvatnu reakciju državnih organa i javnu osudu predstavnika vlasti na govor mržnje i zločine motivisane mržnjom prema LGBT+ zajednici, kao i eksplicitno prepoznavanje LGBT+ u lokalnim akcionim planovima, kao jedne od osetljivih društvenih populacija.
Među zahtevima su i izvinjenje svim građanima Srbije koji su pre 1994. godine bili sudski i na druge načine progonjeni zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, obrazovanje i edukacija mladih o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, besplatna i lako dostupna preekspoziciona i postekspoziciona profilaksa (PrEP i PEP).
Zahtev je i da ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja po hitnom postupku izvrši standardizaciju usluge Terenski saradnik.
Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid jutros je uz pomoć policajaca i batinaša ušao u zgradu fakulteta razbijanjem prozora. Očevici tvrde da je policija potom pustila jednog od napadača, dok su studenti alarmirali građane. Nakon što su studenti počeli da kroz prozore ulaze na fakultet, usledio fizički sukob sa policijom
Čačani gledaju u svoj vijadukt i pitaju se kad će pasti. Zbog greške u projektu, već je „krenuo“ 7 milimetara ka Užicu. Odgovorni ćute
Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će ulice u centru Beograda biti otvorene za vozila danas od 15 časova, iako je prvobitno bilo najavljeno da će to biti tek u ponoć
Učenici osnove škole u Beogradu „Isidora Sekulić“ treba da se presele u novu zgradu na Beogradu na vodi, a učenici „Svetog Save“ u dve druge škole zbog rekonstrukcije njihove. Škola u Beogradu na vodi je završena za tri meseca i pitanje je da li ima građevinsku dozvolu, a tender za „Svetog Savu“ još nije ni raspisan
