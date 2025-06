Do 19. juna traje javni uvid u Nacrt plana koji se tiče još jednog parčeta grada koji će zauzeti Beograd na vodi. To znači da do tog datuma svi zainteresovani mogu da kažu šta o tome misle.

Zvanični naziv dokumenta je Nacrt izmena prostornog plana posebne namene uređenja dela priobalja Grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi“.

Rušenje Sajma

Obuhvaćene su dve prostorne celine i to: područje na desnoj obali reke Save, prostor između Brankovog mosta, Karađorđeve ulice, Savskog trga, Savske ulice, Bulevara vojvode Mišića do Šećerane, i područje na levoj obali Save koje uključuje prostor između Mosta na Adi, ulice Vladimira Popovića do Bulevara Mihajla Pupina, Starog savskog mosta i planiranog produžetka Bulevara Zorana Đinđića do ulice Milentija Popovića.

Javnost najviše komentariše deo koji se odnosi na Beogradski sajam.

Autor Nacrta, Urbanistički zavod Beograda, poštujući potrebe naručioca plana, predvideo je da se sve hale Beogradskog sajma poruše, izuzev Hale 1 koja ima status kulturnog spomenika. Sajamske hale se ruše da bi oslobodile prostor za visokospratno stambeno naselje. Te stambene zgrade će

Na samo nekoliko metara od Hale 1, dakle zaštićenog arhitektonskog objekta, prolaziće saobraćajnica. U urbanističkoj praksi, to je nedozvoljeno. Hala 1 postaje dom Nacionalne opere i baleta. Uz Halu 1 nije ostavljen prostor za javni parking ili garažu.

Škola u senci

Stambene zgrade su planirane uz obalu reke, sa lepim pogledom i dobrim osunčenjem.

Osnovna škola je smeštena gotovo pod Novi železnički most, neposredno uz Železničku stanicu Sajam i vrlo frekventni Bulevara vojvode Mišića. Pored škole je predviđena kombinovana dečja ustanova sa vrtićem.

Javni uvid je zakonom predviđen demokratski vid uključivanja svih zainteresovanih u kreiranje izgleda grada. U ovdašnjoj praksi to je demokratija pro forma. Retke, izuzetno retke primedbe ili predlozi budu uvaženi. Pa ipak, javni uvid, i kasnije javna rasprava (sednica) još uvek su jedini alati pomoću kojih je moguće javno reći svoje mišljenje o okupaciji koju nad Beogradom sprovodi Beograd na vodi.