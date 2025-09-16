Poljoprivreda
Ministarstvo poljoprivrede: Obavezno uništavanje ambrozije
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije uputilo je svim lokalnim samoupravama obaveštenje o obavezama u sprovođenju mera za suzbijanje ambrozije
Većina stranih organizacija kod kojih mediji konkurišu tesno sarađuje i sa Vladom Srbije, ministarstvima i većinom državnih institucija kroz mnogostruko veću finansijsku podršku od one koji dobijaju prozvani mediji
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) ocenila je da su navodi Spoljne obaveštajne službe Rusije da kritički i nezavisni mediji uz pomoć EU hoće da izazovu „srpski Majdan“, vođenje specijalnog propagandnog rata koji dodatno ugrožava bezbednost novinara i lokalnih medija koji profesionalno izveštavaju o dešavanjima u Srbiji.
„Isti mediji su godinama meta targetiranja i negativnih kampanja koje sprovode najviši predstavnici vlasti u Srbiji, provladini tabloidi, televizija i portali“, navedeno je u saopštenju ANEM.
Asocijacija ističe da je to posebno intenzivirano u prethodnih nekoliko meseci, što je dovelo do toga da se u 2025. godini beleži rekordan broj pretnji, pritisaka i napada na novinare i medijske radnike.
Iz ANEM-а su naveli da nije tajna da se u nedostatku tržišne fer utakmice, mnogi kritički i profesionalni mediji u Srbiji delimično finansiraju uz pomoć grantova evropskih i međunarodnih organizacija.
Istaknuto je da većina stranih organizacija kod kojih mediji konkurišu tesno sarađuje i sa Vladom Srbije, ministarstvima i većinom državnih institucija kroz mnogostruko veću finansijsku podršku od one koji dobijaju prozvani mediji.
Prema oceni ANEM-a, zabrinjavajuće je što su redovna meta etiketiranja profesionalni mediji koji poštuju Kodeks novinara i novinarki Srbije, dok izostaju reakcije i osude medija koji svakodnevno drastično krše sve profesionalne i etičke standarde novinarstva.
Predsednik Upravnog odbora ANEM Veran Matić izjavio je da je to „udruženi propagandni poduhvat“ ruske obaveštajne službe i domaćih bezbednosnih institucija i vodećih političara, koji na skoro identičan način optužuju i targetriraju medije u Srbiji i čine ih metom za napade.
„Asocijacija poziva sve medije i novinare na solidarnost sa prozvanim redakcijama, a građane Srbije da kroz donacije podrže rad profesionalnih medija“, rekao je Matić.
Izvor: FoNet
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije uputilo je svim lokalnim samoupravama obaveštenje o obavezama u sprovođenju mera za suzbijanje ambrozije
Vlast planira da progura izmenu Krivičnog zakonika ne bi li se blokade saobraćajnica apriori definisale kao krivično delo koje za sobom povlači zatvorsku kaznu. Cilj je da se zastraše građani koji preko deset meseci protestuju protiv bezakonja
Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Bogdan Jovičić je već mesec dana u pritvoru, a pritvor mu produžen za još 30 dana
Povod za privođenje je incident na protestu u Novom Sadu kada su poljoprivrednike u dva navrata provocirala dva čoveka
Optuženi su osumnjičeni da su počinili teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu predlaže pritvor za sve optužene
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slikaBes, pendreci i suzavac Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve