Većina stranih organizacija kod kojih mediji konkurišu tesno sarađuje i sa Vladom Srbije, ministarstvima i većinom državnih institucija kroz mnogostruko veću finansijsku podršku od one koji dobijaju prozvani mediji

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) ocenila je da su navodi Spoljne obaveštajne službe Rusije da kritički i nezavisni mediji uz pomoć EU hoće da izazovu „srpski Majdan“, vođenje specijalnog propagandnog rata koji dodatno ugrožava bezbednost novinara i lokalnih medija koji profesionalno izveštavaju o dešavanjima u Srbiji.

„Isti mediji su godinama meta targetiranja i negativnih kampanja koje sprovode najviši predstavnici vlasti u Srbiji, provladini tabloidi, televizija i portali“, navedeno je u saopštenju ANEM.

Asocijacija ističe da je to posebno intenzivirano u prethodnih nekoliko meseci, što je dovelo do toga da se u 2025. godini beleži rekordan broj pretnji, pritisaka i napada na novinare i medijske radnike.

Iz ANEM-а su naveli da nije tajna da se u nedostatku tržišne fer utakmice, mnogi kritički i profesionalni mediji u Srbiji delimično finansiraju uz pomoć grantova evropskih i međunarodnih organizacija.

Istaknuto je da većina stranih organizacija kod kojih mediji konkurišu tesno sarađuje i sa Vladom Srbije, ministarstvima i većinom državnih institucija kroz mnogostruko veću finansijsku podršku od one koji dobijaju prozvani mediji.

Prema oceni ANEM-a, zabrinjavajuće je što su redovna meta etiketiranja profesionalni mediji koji poštuju Kodeks novinara i novinarki Srbije, dok izostaju reakcije i osude medija koji svakodnevno drastično krše sve profesionalne i etičke standarde novinarstva.

Predsednik Upravnog odbora ANEM Veran Matić izjavio je da je to „udruženi propagandni poduhvat“ ruske obaveštajne službe i domaćih bezbednosnih institucija i vodećih političara, koji na skoro identičan način optužuju i targetriraju medije u Srbiji i čine ih metom za napade.

„Asocijacija poziva sve medije i novinare na solidarnost sa prozvanim redakcijama, a građane Srbije da kroz donacije podrže rad profesionalnih medija“, rekao je Matić.

Izvor: FoNet