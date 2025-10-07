U školske odbore se „nameštaju“ roditelji koji će biti članovi saveta roditelja kako bi donosili podobne odluke, upozorila je predsednica Foruma beogradskih gimnazija Ana Dimitrijević

Situacija u školama nije normalna, iako to, možda, na prvi pogled tako izgleda, a čak i tamo gde sve deluje regularno, gde se održavaju se časovi i đaci dolaze u školu, postoje brojni problemi koji se dešavaju dalje od očiju javnosti, izjavila je predsednica Foruma beogradskih gimnazija Ana Dimitrijević.

„Direktori dolaze na đačke parlamente u pratnji obezbeđenja, ne održavaju se školski odbori, što je obaveza po zakonu“, navela je Dimitrijević, profesorka u Devetoj gimnaziji u Beogradu.

Ocenila je da atmosfera u školama „nije dobra“ i upozrila da se to sve „odražava i na đake koji pate“.

„To su sukobi na liniji roditelji – uprava, to su nesrećni ljudi koji su dovedeni da rade, to je osećaj nelagode u kolektivima. Mnogo naših kolega ostalo je bez posla ili su morali da posle mnogo godina rada odu negde drugde, u neke druge kolektive“, navela je.

Prema njenom mišljenju „ideja je očigledno bila da nas kazne tako što će ili ljudi ostati bez posla ili što će nam razbiti kolektive tamo gde smo mi uspeli da se udružimo, jer smo zajedno jači“.

Navela je da se u Devetoj beogradskoj gimniziji krše procedure.

„Kod nas je dvoje ljudi otišlo. Mladi kolega fizičar, koji je dve godine bio kod nas, bio je aktivan u obustavi rada i njemu nije obnovljen ugovor. Kolega veroučitelj je nakon pritisaka uprave škole, kojem je Patrijaršija podlegla, prebačen u drugu gimnaziju, a bio je osam godina kod nas. Deca veoma pate i mi u kolektivu osećamo da je neki važan deo od nas otišao“, navela je Dimitrijević.

„Nameštanje“ roditelja

Ukazala je i da nije održan školski odbor, iako je po zakonu morao da se održi do 15. septembra.

„Uprava škole tako ozbiljno krši zakon, zato što morate usvojiti godišnji plan rada do 15. septembra. Nama su razrešeni članovi školskog odbora i imenovani su novi, ali mi ih nismo videli“, istakla je.

Dodala je da se školski odbor nije sastajao od februara, iako je to najviši upravni organ škole, i da se „nameštaju“ roditelji koji će biti članovi saveta roditelja kako bi donosili podobne odluke.

„To u mojoj školi nije uspelo, jer su se roditelji dobro organizovali i ne dozvoljavaju da im niko oduzme pravo da izaberu predstavnike koje oni žele i da se bore za stvari koje smatraju da su važne. Oni su, zapravo, kontrolni organ i mogu da skrenu pažnju ako uoče neke nepravilnosti, poput tendera za ekskurzije“, rekla je Dimitrijević.

Istakla je i problem izbora v.d. direktora u pojedinim školama, jer vlastima nije u interesu da na čelu ustanove bude neko iz kolektiva, a zaposleni, roditelji i učenici jedino na to pristaju.

„Sa druge strane, oni ne mogu da nađu nikoga kako hoće da bude direktor, jer direktori prolaze tako što im zaposleni, učenici i roditelji okreću leđa“, konstatovala je Dimitrijević.

Izvor: FoNet

