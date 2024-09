Dok Brisel kritikuje, Beograd ponavlja da se ne odriče diplomatskih veza sa Rusijom.

To je poruka Beograda nakon sastanka potpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vulina i predsednika Rusije Vladimira Putina.

Sastanak Putina i Vulina održan je na marginama Istočnog ekonomskog foruma (EEF) u Vladivostoku, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Vulin je na sastanku koji je prenošen uživo na YouTube platformi istakao da je Srbija ne samo strateški partner, već i saveznik Rusije.

Vulin je dodao je zbog toga pritisak na Srbiju „ogroman“.

