“Voz koji smo pokrenuli, kojim Srbija ide napred, treba da preveze i one s leve strane i one sa desne i one iz centra, ali i one koji su se ukrcali kao slepi putnici”, pričao je tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju Železničke stanice “Beograd centar” u Prokopu u januaru 2016. godine. Dodao je […]