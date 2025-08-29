Novi broj „Vremena“
O čemu bi razgovarao čovek koji ne razgovara?
Da bi uopšte imao pravo da pozove na dijalog, Vučić mora da odgovori na pitanje zašto je dosad gušio i onemogućavao dijalog, piše „Vreme“ u novom broju
Objavljivanjem audio snimka razgovora između Stena Milera i Vladimira Lučića, istina je konačno izašla na videlo, kaže direktorka Junajted medije Aleksandra Subotić
Objavljivanjem audio snimka razgovora između Stena Milera i Vladimira Lučića, istina je konačno izašla na videlo, saopštila je direktorka Junajted medije.
„Nedvosmisleno je razotkriveno do koje mere je vlast u Srbiji, predvođena Aleksandrom Vučićem, spremna da ide ne bi li utišala i oslabila nezavisne glasove N1 i Nove – medije koji su danas, u vremenu represije i manipulacija, važniji i potrebniji nego ikada“, navela je ona u saoštenju. „Ovaj slučaj prevazilazi lokalne okvire i mora dobiti svoj epilog na najvišim instancama koje se bave zaštitom slobode medija, demokratskih standarda ali i zaštitom konkurencije.“
Potpuno stoji, dodala je, iza njenih redakcija i njihovih zahteva, „jer ovo nije samo borba za profesiju – ovo je borba za fundamentalno pravo građana da dobiju istinitu i potpunu informaciju“.
„Panična kampanja diskreditacije koju je režim pokrenuo istog trenutka kada je snimak objavljen samo potvrđuje razmere skandala i nemoć da se činjenice ospore. U toj kampanji meta sam ja lično, ali je konačni cilj da se ugasi nezavisno novinarstvo u Srbiji“, navela je. „Umesto da odgovaram na njihove spinove, želim da istaknem činjenice: United Media je danas vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, sa više od 4.200 zaposlenih u osam zemalja i jednim od najpouzdanijih izvora informacija u koje građani imaju poverenja. Na to sam ponosna i to niko ne može osporiti.“
Rekla je i da nije ‘pobegla’, kako navode provladini tabloidi u Srbiji.
„Kada vodite međunarodnu kompaniju, stalna putovanja su deo posla: samo prošle i ovr godine više od 50 puta letela sam sa aerodroma ‘Nikola Tesla’, uz brojne službene puteve u regionu“, kazala je ona.
Da bi uopšte imao pravo da pozove na dijalog, Vučić mora da odgovori na pitanje zašto je dosad gušio i onemogućavao dijalog, piše „Vreme“ u novom broju
Da bi uopšte imao pravo da pozove na dijalog, Vučić mora da odgovori na pitanje zašto je dosad gušio i onemogućavao dijalog. Zašto je jedan deo medijske scene, onaj koji nazivamo nezavisnim, izložio satanizaciji, a onaj drugi podjarmio i od njega napravio oružje za zastrašivanje? Zašto je svaki parlament, od republičkog do opštinskog, danas poprište za verbalne i fizičke obračune
“U državi za koju njen predsednik uporno tvrdi da je država blagostanja penzioneri, naročito oni s nižim penzijama, pretvoreni su u grupu pogodnih glasača”, kaže antropolog Miloš Matić. “Ta (zlo)upotreba se zasniva na redovnosti primanja penzija kao insigniji sigurne egzistencije, iako ta egzistencija zapravo podrazumeva nizak nivo kvaliteta života. A sigurnost je ono što je ljudima uvek potrebno. Sa starošću potreba za sigurnošću preovladava”
“Zemlje koje vodi Evropska narodna partija često zažmure kada je reč o njihovom partijskom prijatelju Vučiću. Pored toga, Evropska unija ima ekonomske interese u Srbiji, koje mnogi evropski lideri ne žele da ugroze”, kaže Andreas Šider, dodajući da nije optimističan da će ta briselska zavesa ćutanja o autokratizaciji Srbije uskoro pasti
Dok polovinom juna nije objavljeno da je Dragan Šolak odlukom BC Partners smenjen s operativnih funkcija, delovalo je da je u United Group-i sve po starom. Otvoreno je pitanje – da li je ovo uvod u prodaju medija i ako jeste, kome se prodaju? Da li će uređivačka politika biti slobodna? Te jednostavne odgovore i dalje čekamo od BC Partners
Predsednik i razgovorNema pregovora sa otmičarem Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve