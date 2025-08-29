Objavljivanjem audio snimka razgovora između Stena Milera i Vladimira Lučića, istina je konačno izašla na videlo, saopštila je direktorka Junajted medije.

„Nedvosmisleno je razotkriveno do koje mere je vlast u Srbiji, predvođena Aleksandrom Vučićem, spremna da ide ne bi li utišala i oslabila nezavisne glasove N1 i Nove – medije koji su danas, u vremenu represije i manipulacija, važniji i potrebniji nego ikada“, navela je ona u saoštenju. „Ovaj slučaj prevazilazi lokalne okvire i mora dobiti svoj epilog na najvišim instancama koje se bave zaštitom slobode medija, demokratskih standarda ali i zaštitom konkurencije.“

Potpuno stoji, dodala je, iza njenih redakcija i njihovih zahteva, „jer ovo nije samo borba za profesiju – ovo je borba za fundamentalno pravo građana da dobiju istinitu i potpunu informaciju“.

„Panična kampanja diskreditacije koju je režim pokrenuo istog trenutka kada je snimak objavljen samo potvrđuje razmere skandala i nemoć da se činjenice ospore. U toj kampanji meta sam ja lično, ali je konačni cilj da se ugasi nezavisno novinarstvo u Srbiji“, navela je. „Umesto da odgovaram na njihove spinove, želim da istaknem činjenice: United Media je danas vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, sa više od 4.200 zaposlenih u osam zemalja i jednim od najpouzdanijih izvora informacija u koje građani imaju poverenja. Na to sam ponosna i to niko ne može osporiti.“

Rekla je i da nije ‘pobegla’, kako navode provladini tabloidi u Srbiji.

„Kada vodite međunarodnu kompaniju, stalna putovanja su deo posla: samo prošle i ovr godine više od 50 puta letela sam sa aerodroma ‘Nikola Tesla’, uz brojne službene puteve u regionu“, kazala je ona.