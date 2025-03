Žandarm koji je bio ispred Skupštine Srbije na dan protesta u Beogradu 15. marta, izjavio je za Danas da je tokom velikog protesta bilo raspoređeno više „zvučnih topova“.

Žandarm koji je bio angažovan tokom protesta, a koji je ispričao za Danas da je tokom protesta bilo raspoređeno više topova, kaže da je jedan od njih stajao iza Narodne skupštine.

„Uređaj je bio montiran na haubi našeg vozila ‘Defender’ koga mi kolokvijalno zovemo ‘indijanac’. To je defender koji nema krov. Pored njega je bio ‘operater’ koji je zadužen za rukovanje ovim uređajem. Osim ovog vozila, levo od njega je bilo parkirano isto vozilo sa istim takvim uređajem. Objašnjeno nam je da će ovaj uređaj biti aktiviran ako bude bilo potrebe, kao i kako da se ponašamo ukoliko dođe do aktivacije“, priča izvor lista Danas, čije je ime poznato toj redakciji.

Uradio sam malo fotogrametrije koristeci crteze Land Rover Defender da proverim velicinu ove sprave. U mom modelu crtajuci preko slike dobijom sam oblik koji je 691x375mm a proizvodjac LRAD-a na slici kaze da je 686x368mm sto za ovakvu mutnu sliku niske rezolucije je potvrda pic.twitter.com/p0AHtpmtDP — Jovan (@sketchindrawin) March 19, 2025

Na fotografijama i snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se vozilo sa montiranim uređajem koji podseća na zvučni top LRAD na lokaciji u dvorištu Narodne Skupštine. Lokaciju je potvrdio i izvor Danasa iz Žandrmerije.

Evo ekskluzivno i snimak topa i gde se nalazio! U laži su kratke noge, a duga robija! pic.twitter.com/sqpgJEde7m — Miran Pogačar (@MiranPogacar) March 19, 2025

Izvor Danasa kaže da u tom trenutku nije bio jedini koji se nalazio pored ovog vozila, već da je tu bio čitav vod Žandarmerije.

„Vozilo je bilo sakriveno i nije moglo da se vidi od ograde kojom je Skupština opasana zbog građevinskih radova. Ovaj uređaj na kraju nije upotrebljen. Međutim, ovih uređaja je bilo više i bili su raspoređeni na različitim lokacijama. Rečeno nam je da postoje i mobilni uređaji koji nisu montirani na vozilima“, kaže sagovornik Danasa.

Žandrmerija poseduje više „zvučnih topova“

On navodi da svaki odred Žandarmerije (Beograd, Novi Sad, Kraljevo, Niš) ima po dva ovakva uređaja i da se to uopšte do sada nije ni krilo od pripadnika Žandarmerije, ali da do sada nikada nisu izvoženi van baze, sve do protesta.

„Rečeno nam je i da je jedan uređaj postavljen u ili pored predsedništva, kao i da su traktori koji su parkirani oko Pionirskog parka, postavljeni upravo kako bi odbili udar topa ukoliko bi top bio upotrebljen, jer su u parku bili i naši ljudi“, kaže on.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je 18. marta da policija poseduje sonično oružje ili kolokvijalno nazvano „zvučni top“, tj. da su ti sistemi koji su kupljeni 2021. godine u vlasništvu MUP-a.

„Ti sistemi stoje u našim magacinima u kutijama. Oni jesu u vlasništvu Ministarstva unutrašnjih poslova, ali nisu ubačeni u upotrebu, niti su montirani na bilo koje naše vozilo ili sistem“, rekao je Dačić za Danas.

I pouzdani izvor iz MUP-a rekao je „Vremenu“ da policija ima zvučni top, i to ne jedan. Jedan od zvučnih „topova“ dat je Policijskoj brigadi na Banovu brdu zaduženoj za suzbijanje nereda, dodaje izvor redakcije, a kada je stigao, jednom je isproban na ljudima – i više nikada jer su policajci bili onesposobljeni za posao.

Dačić je ranije izjavio da MUP ne poseduje zvučni top niti bilo koja druga slična zvučna oružja, a tim povodom kasnije je rekao da je to bila nespretna izjava.

„To je nespretna izjava. Pod time se mislilo da MUP nije uvrstio ovo sredstvo u svoj arsenal sredstava prinude“, naveo je Dačić.

Što se tiče događaja u Kralja Milana gde je, po izjavama mnogih upotrebljeno ovo oružje, žandarm kaže da ne zna odakle je to moglo biti ispaljeno, jer se nalazio kod Skupštine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Pink da više neće biti predsednik ako se dokaže da je korišćeno bilo kakvo slično oružje.

Izvor: Danas/Vreme