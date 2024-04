Nakon što je porodilja preminula tokom porođaja, iz Višeg javnog tužilaštva saopštili su da su iz Zdravstvenog centra Vranja moguće načinili niz nepravilnosti, kao i to da smrt nisu prijavili niti policiji, niti Tužilaštvu. Nova tragedija ukazuje da je akušersko nasilje i dalje akutni prbolem koji je potrebno što pre rešavati

Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti porodilje (37), koja je preminula na porođaju 17. aprila u Zdravstvenom centru Vranje, ruptura materice sa posledičnim iskrvarenjem, saopštili su iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju. Navode da to znači da se može raditi o nesavesnom pružanju lekarske pomoći koje se može kvalifikovati kao teško delo protiv zdravlja ljudi, navode „Južne vesti“.

Iz Višeg tužilaštva navode da će, nakon što su imali uvid u izveštaj policije i nalaz Zavoda za sudsku medicinu, predmet proslediti Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju koje je nadležno za krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi.

Policijski službenici su prikupili potrebna obaveštenja i od supruga preminule M. A, koji je je zahtevao da nadležni državni organi utvrde uzrok smrti i pridružio se krivičnom gonjenju, ukoliko se utvrdi da je neko krivično odgovoran za smrt njegove supruge, stoji u saopštenju VJT Vranje.

Podsetimo, nakon što je porodilja preminula tokom porođaja, iz Višeg javnog tužilaštva saopštili su da su iz Zdravstvenog centra Vranja načinili niz nepravilnosti, kao i to da smrt nisu prijavili niti policiji, niti Tužilaštvu.

Inspekcija Ministarstva zdravlja je naložila unutrašnju kontrolu provere rada, a potom i spoljnu proveru rada, ali detalja o tim proverama nema.

Šest dana nakon smrti porodilje odlukom direktora Zdravstvenog centra Vranja Saše Đorđevića smenjen je i načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo Dragan Veličković, ali razlog smene nisu naveli.

Smrtni slučajevi – redovna pojava u srpskom zdravstvu

Tragedije koje su u vezi sa porodiljama u prethodnih nekoliko godina nisu bile retke u Srbiji.

Održani su i protesti, ali nije bilo nikakvog poboljšanja u trtmanu sa porodiljama.

Milicu Filipović iz Šapca početkom 2021. godine sačekale su u „Narodnom frontu“ teške vesti – beba koju je nosila se ugušila, pa je trebalo izvesti pobačaj.

„Van svake ljudskosti, ceo taj proces je završen u toaletu, bila sam sama, bez osoblja, bez doktora, bez bilo kakve pomoći. S obzirom na to gde sam bila, očekivala sam je, a uz sve to doživela sam da me vređaju“, rekla je Milica.

Inspekcijska kontrola u tome nije pronašla ništa sporno, a Milica dobija informaciju da su „pobačaji na odeljenju uobičajena stvar“.

„Tužila sam ustanovu ‘Narodni front’ i posle nekoliko godina, epiloga nema, ništa se nije desilo. Nisam ja saslušana, nisu saslušani svedoci, nisam upoznata da je bilo ko od zaposlenih saslušan“, dodala je Milica.

Sličnu priču ima i Maja Simić Simeunović o traumi u Narodnom frontu.

„Probudili su me na intenzivnoj nezi. Na moje prvo pitanje šta je sa bebom, rekli su mi da beba nije preživela i da sam zadobila tri rupture materice“, opisala je ona.

Upozoravala ih je da prvi vaginalni porođaj nije prošao glatko i da je dete krupno. Odgovorili su joj da carski rez nije opcija, već su joj lekovima izazvali prirodan porođaj.

„Nakon toga u 13 časova moj doktor je rekao da on mora da ide u privatnu ordinaciju i da mene i moj porođaj prepušta drugom lekaru. Ja sam već oko 13.15 počela da zavijam od bolova, da jaučem. Htela sam svima da stavim do znanja da nešto nije u redu i da nešto treba preduzeti. Međutim, tek u 14.20 je jedna od babica primetila da nešto nije u redu sa srčanim tonovima moga deteta“, kaže Maja Simić Simeunović.

A kada je urađen hitan carski rez, već je bilo kasno za bebu koja se ugušila u plodovoj vodi.

„Ja se pre svega borim jer želim da neko odgovara za smrt moga deteta, Ne može neko da mi kaže – dešava se, ili neki drugi apsurdan odgovor. Smatram da ovo ne sme da se dešava u 21. veku“, naglasila je ona.

Akušersko nasilje redovna pojava

Tragediju je doživela i Marica Mihajlović iz Sremske Mitrovice.

Ona je optužila doktora iz Opšte bolnice u tom gradu za smrt svog novorođenčeta zbog, kako je rekla, nesavesnog i nasilnog postupanja prilikom porođaja.

Istraga je pokazala da je smrt nastupila zbog nasilnog porođaja.

Nakon objavljivanja ove priče u medijima, održan je i protest u Sremskoj Mitrovici „Da nijedna žena ne doživi sudbinu Marice Mihajlović“.

Nakon protesta i ispovesti više žena o akušerskom nasilju koje su preživele, ali i optužbi da su pojedini doktori odgovorni za smrt više beba, predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je Maricu Mihajlović iz Šida, koja je nedavno u javnost izašla sa svojom pričom. Obećao je ovom bračnom paru finansijsku pomoć države, a interesantno je da je naveo da je imao uvid u izjave nadležnih lica.

O učestalom akušerskom nasilju u Srbiji su se bavili i strani mediji.

Francuska novinska agencija AFP objavila je ispovest Biljana Čičić-Stanić koja je pretrpela nasilje i poniženje pri rađanju svog sina.

Čičić-Stanić rekla je kako su je vezali za krevet, a medicinske sestre joj laktovima pritiskale trbuha.

Lekari i medicinske sestre vređali su je i vikali na nju, a ceo postupak je bio „jako nasilan“, rekla je Čičić-Stanić za AFP.

„Stave vas u krevet i traže da nepomično ležite, dok vam neko na silu otvara grlić maternice, probija membranu i ućutkuje vas“, dodala je.

Priča je poznata mnogima u Srbiji, gde je nasilje nad porodiljama i ginekološkim pacijentkinjama i dalje uobičajeno, tvrde stručnjaci, preneo je AFP.

Kako se zaključuje, kao i drugde na Balkanu, zbog patrijarhalnih vrednosti i slabog pravnog sistema, medicinsko nasilje nad ženama često prođe ispod radara.