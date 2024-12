Prof. dr Vladimir Dugalić smenjen je sa mesta načelnika hepato-bilio-pankreatične hirurgije na Prvog hirurškoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Srbije i premešten na drugo odeljenje, a premeštaj je, po svemu sudeći usledio zbog toga što je Dugalić podržao studentske proteste i zahteve i zato što je dao intervju u kom kritikuje ministra zdravlja Zlatibora Lončara.

Dugalić je rekao da „nezakonitoj ponudi“ koju je dobio stoji da u roku od osam dana mora da se izjasni o svom premeštaju i da u rešenju nema nikakvog obrazloženja i razloga zašto se sve to dešava.

„Dobio sam rešenje o smeni s mesta načelnika bez obrazloženja, i prebačen sam na drugo odeljenje. Hoće da me premeste na drugo odeljenje, gde nema moje ekipe, gde nisu moji pacijenti, gde neću moći da radim ono za šta sam najstručniji“, rekao je Dugalić za N1.

Favorizovanje hrvatskih stručnjaka

Rešenje o smeni potpisala je direktorka UKC prof. dr Jelena Drulović.

Dugaliću je stigla i „Ponuda za izmenu ugovornih uslova rada“, kojom je predviđeno da bude raspoređen na Osmo Odeljenje gastrointestilne hirurgije.

Prethodno je Dugalić u intervjuu za televiziju Nova govorio o najvećem problemu transplantacije jetre u Srbiji i o tome na koji način ministar Zlatibor Lončar još od prvog mandata na ugovor dovodi hrvatske hirurge da operišu pacijente u Srbiji, dok srpski hirurzi, specijalisti za jetru, nijednom do sada nisu bili pozvani da učestvuju.

Dugalić je naveo da je tako organizovan program onemogućio hirurzima iz Srbije da se edukuju i usavršavaju u oblasti transplantacije jetre.

„Nijedan hirurg čitavu deceniju nije poslat na doškolovavanje o trošku budžeta Ministarstva zdravlja u ovoj oblasti, ali se zato svaki dolazak kolega iz Hrvatske skupo plaća“, istakao je on.

Smenjen jer je rekako istinu

Dugalić je naveo da „koliko njega pamćenje drži nijedan načelnik nije smenjen“.

„Pogotovo ne na ovakav način, zato što je neko izgovorio, ne reč, nego istinu – jer da nije istina to što sam ja pričao, do sad bi se već našao neko da to demantuje“, rekao je Dugalić.

On je ocenio da je u Srbiji „sve normalno postalo nenormalno“ i da ne može da se zamisli da neko nešto radi iz uverenja i istakao da veruje da je glavni razlog njegove smene podrška koju je upuitio studentima.

„Moje mišljenje, a i mišljenje većine normalnog stanovništva u ovoj zemlji, jeste da su i nadstrešnica i to što su neki studenti FDU ‘dobili batine’, samo povod a ne i krajnji cilj ove generacije. Srećan sam što je stasala jedna nova generacija nepotkupljivih, nekorutptivnih ljudi, kojima su moral, obrazovanje i neke sistemske vrednosti prioritet“, ističe profesor.

Na pitanje da li bi nešto drugo moglo da bude uzrok njegove smene, Dugalić je rekao da protiv njega ne postoji nijedna prijava – ni za korupciju, ni za loše lečenje, ili bilo šta drugo.