Protest „Promena počinje u Čačku“ koji je organizovala čačanska opozicija organizovan je u ponedeljak uveče u tom gradu.

Naziv „Promena počinje u Čačku“, aludira na ono što se dogodilo pre četvrt veka kada je Čačak bio jedan od gradova iz kojeg se krenulo protiv režima Slobodana Miloševića.

Opozicija se i tada opozicija ujedinila i tako nastupajući i pobedila na tim izborima.

Takvu paralelu građani Čačka želeli su da naprave i u ponedeljak – da opozicija mora da se ujedini ukoliko želi da dođe do nekih promena.

Nataša Velikovski, odbornica Grupe građana „Istina i čast“ rekla je za N1 da je nakon studentskih i građanskih protesta, ovo prvi protest u Srbiji koji organizuje parlamentarna opozicija.

„Mislim da Čačak kao takav treba da bude primer svim ostalim gradovima u Srbiji, i Beogradu i gradovima unutrašnjosti, jer mi smo na vreme shvatili, a mislim da je krajnje vreme i da shvati cela Srbija – da samo na jedan način možemo pobediti ovu pošast koja nas je pogodila u prethodnih 13 godina. Naša osnovna poruka jeste da promene počinju u Čačku“, istakla je.

Glavni zahtev je raspisivanje izbora na svim nivoima.

Izvor: N1

