Ekspo 2027
Opozicija: Skandalozаn predlog zakona o Ekspu
Opozicija upozorava da predlogom zakona o Ekspu vlast planira da objekte na Ekspu pusti u rad bez upotrebnih dozvola
Naziv protesta „Promena počinje u Čačku“ aludira na ono što se dogodilo pre četvrt veka kada je Čačak bio jedan od gradova iz kojeg se krenulo protiv Miloševićevog režima
Protest „Promena počinje u Čačku“ koji je organizovala čačanska opozicija organizovan je u ponedeljak uveče u tom gradu.
Naziv „Promena počinje u Čačku“, aludira na ono što se dogodilo pre četvrt veka kada je Čačak bio jedan od gradova iz kojeg se krenulo protiv režima Slobodana Miloševića.
Opozicija se i tada opozicija ujedinila i tako nastupajući i pobedila na tim izborima.
Takvu paralelu građani Čačka želeli su da naprave i u ponedeljak – da opozicija mora da se ujedini ukoliko želi da dođe do nekih promena.
Nataša Velikovski, odbornica Grupe građana „Istina i čast“ rekla je za N1 da je nakon studentskih i građanskih protesta, ovo prvi protest u Srbiji koji organizuje parlamentarna opozicija.
„Mislim da Čačak kao takav treba da bude primer svim ostalim gradovima u Srbiji, i Beogradu i gradovima unutrašnjosti, jer mi smo na vreme shvatili, a mislim da je krajnje vreme i da shvati cela Srbija – da samo na jedan način možemo pobediti ovu pošast koja nas je pogodila u prethodnih 13 godina. Naša osnovna poruka jeste da promene počinju u Čačku“, istakla je.
Glavni zahtev je raspisivanje izbora na svim nivoima.
Izvor: N1
Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!
Opozicija upozorava da predlogom zakona o Ekspu vlast planira da objekte na Ekspu pusti u rad bez upotrebnih dozvola
Kada patološki lažov dospe na pozicije moći, laž postaje instrument kontrole, manipulacije i samozaštite. Zašto su mnogi ljudi skloni da veruju lažovima, čak i kada im zdrav razum kaže da ne govore istinu
Vlast Srbije ubira plodove sa sve tri strane - iz Evropske unije, Rusije i Kine. Kada malo zahladne odnosi sa Zapadom, otvore se nove mogućnosti za upliv kapitala sa Istoka, a kada Istok postane previše nezgodan, rešenje se pronađe na Zapadu. Da li je to, međutim, zaista baš toliko jednostavno
Nakon nasilnih scena prethodnih protesta, parlamentarna opozicija u Čačku danas u 19 časova izlazi pred građane sa porukom borbe protiv korupcije i političkog nasilja
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je tek nedavno video snimke na kojima se novosadski odbornik Miša Bačulov pojavljuje tri sata pre pada nadsteršnice Železničke stanice. Bačulov mu odgovara da je to što priča „dno dna”
Kriminalni klanovi, tajne službe, režimski batinašiKo sve vršlja po Srbiji Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve