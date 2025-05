Pravosnažnom presudom Apelacionog suda u Kragujevcu rukovodilac fabrike „Milan Blagojević – Namenska“ u Lučanima Vladimir Lončarević oslobođen je optužbi, a njegov kolega Tomo Stojić osuđen na dve godine zatvora zbog požara u toj fabrici 2017. kada su poginuli radnici Milojko Ignjatović i Milomir Milivojević.

Time je stavljena tačka na sudski proces, započet 2019. u Osnovnom sudu u Ivanjici, kada su prvostepenom presudom dvojica rukovodilaca „Namenske“ u Lučanima bila osuđena na po tri godine zatvora.

Sudija je saopštio da je presuda TomuStojiću preinačena na dve godine, jer je sud zaključio da je delo koje mu se stavlja na teret „učinjeno iz nehata“.

Porodica Milivojević, kojoj je grupa građana Kragujevca pružila podršku ispred Palate pravde, kao i advokati porodice, nezadovoljni su izrečenom presudom i, kako kažu, blagonaklonim stavom Apelacionog suda u Kragujevcu.

Bahatost i nepoštovanje propisa

Otac stradalog Milomira, Milovan Milivojević rezignirano konstatuje da je izgubio bitku koju je vodio još od početka suđenja.

„Ja znam da moj sin nije kriv, ali eto… Tata nije uspeo ni da ga spasi, ni da dokaže da su ga ubili svojom neodgovornošću, bahatošću, nepoštovanjem propisa“, navodi Milivojević.

Kako kaže, nada se da je njegov sin poslednja žrtva u toj fabrici, a presudu vidi kao „ogledalo sistema i pravosuđa“ u Srbiji.

„Blago rečeno, loš završetak cele ove priče. Nakon ovoga, sve moguće žalbe da li to bilo zahtev za zaštitu zakonitosti od strane tužioca Vrhovnom sudu ili Strazbur sve to ne menja činjenicu ove presude su pravosnažne i to je kraj priče“, tako je presudu prokomentarisao Vladimir Todorić, advokat porodice Milivojević.

Jedan optuženi preminuo

U požaru u pogonu namenske fabrike u Lučanima, 14. jula 2017, radnik Milojko Ignjatović preminuo je na licu mesta, a njegov kolega Milomir Milivojević zadobio je teške povrede od kojih je preminuo nakon dve nedelje na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Suđenje koje je počelo 2019. godine više puta je prekidano, odlagano i vraćano Osnovnom sudu na ponovno suđenje.

Prethodno je Osnovni sud u Ivanjici osudio Vladimira Lončarevića i Tomu Stojića, rukovodioce fabrike „Milan Blagoejvić – Namenska“ u Lučanima, na kazne zatvora od po tri godine, a kao odgovorne za smrt dvojice radnika fabrike.

Među optuženima je bio i direktor fabrike Radoš Milovanović, koji je preminuo krajem aprila 2023. godine, pa je postupak obustavljen.

S obzirom na to da su bile uložene žalbe na prvostepenu presudu Osnovnog suda u Ivanjici, slučaj je preuzeo Apelacioni sud u Kragujevcu, u kojem je danas završen ovaj sudski proces.