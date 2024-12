Politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenio je za Dojče vele da će se protesti u našoj zemlji nastaviti i u 2025. godini.

„Samo izbijanje protesta je svojevrsna senzacija, a da li će preživeti je velika dilema. Protesti će se svakako preliti i u 2025. godinu, i podrška tom protestu mora da se širi, i da preraste u neki društveni pokret, ili će početi da vene“, kaže on.

Govoreći o sudbini protesta, on je naglasio ulogu i ostalih građana u pobuni koju predvode akademci.

„Ključna stvar, dakle, nije da li će studenti izdržati, nego da li će druge društvene grupe, organizacije i pojedinci istupiti i aktivno se uključiti u taj pokret“, kaže Vukadinović.

Kao jedan od načina da se izađe iz krize vidi vanredne izbore.

Potencijalna opcija vlasti za izlazak iz krize mogu biti i vanredni izbori, ali bar za sada ta varijanta nije na stolu. Vrh vlasti se kloni takvih najava, ako se tu ne računa još jedan neuspešni pokušaj Aleksandra Vučića da preti ostavkom „jer mu je svega dosta“.

Đorđe Vukadinović smatra da se opcija izbora ipak ne može isključiti.

„Mislim da i režim to razmatra, ali sada je nešto drugačija situacija u odnosu na neke prošle slučajeve posezanja za izborima. Verovatno bi i sada to uradio da je siguran da će opozicija na njih izaći. U ovom trenutku to nije izvesno i bar zato ih on javno i ne nudi.“