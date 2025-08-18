Izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će se u naredna „tri ili četiri dana činiti da se država sklonila i povukla“, mogla bi da znači da će vlast taj period iskoristiti da incidentima u kojima će učestvovati „Vučićeve falange“ pokaže javnosti da je neophodna odlučnija i još brutalnija reakcija policije, ili možda čak i Vojske Srbije, smatraju sagovornici „Vremena“.

Kažu da bi taj period mogao da iskoristi in kako bi „popravio“ rad onih pravosudnih organa čijim delovanjem do sada nije bio zadovoljan, ali i za napad na društvene mreže koje do sada nije uspeo da stavi pod svoju kontrolu.

Eskalacija hapšenja, medijska ofanziva i više policije

Politikolog Mladen Mrdalj kaže za „Vreme“ da je sasvim izvesno šta bi trebalo da podrazumevaju mere koje je Vučić najavio:

„Mere bi mogle da podrazumevaju eskalaciju hapšenja, možda i hapšenja nekih istaknutijih ljudi, medijsku ofanzivu i povećavanje broja policajaca na terenu, jer Vučić vidi da nedostaje policije“.

Podseća da je Vučić pokušao da uvuče Vojsku Srbije u sukobe tako što je „poslao“ predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića sa vojnim obezbeđenjem u prostorije te stranke u Novom Sadu.

Foto: Andrej Hložan … kobre iza SNS pic.twitter.com/BtyVaAA8wQ — zarko bogosavljevic (@zarkobns) August 14, 2025

„Tako su se oni kao slučajno našli na meti demonstranata, što je medijski iskorišćeno kao napad na Vojsku Srbije, tako da Vučić najverovatnije i VS pokušava da uvuče u sukobe“, kaže Mrdalj.

Država kao navodno neutralni arbitar

Prema njegovom mišljenju eskalacija je „izgledna“.

„Tri ili četiri dana za koje je najavio da će povući državu sa ulica trebalo bi da pokažu kako izgleda kada država ćuti i kada je pasivna, da tada situacija izmiče kontroli i da je neophodno da se država uključi. Ukoliko je pod time da će se država povući mislio na to da će policija biti manje aktivna, to znači da će biti više aktivne njegove paravojne snage, njegove falange, i da će doći do eskalacije nasilja između tih kriminalnih, huliganskih elemenata koje Vučić kontroliše i demonstranata”, ocenjuje Mrdalj.

Vučić je više puta pominjao i nekakva ubistva, pa se može očekivati i neki smrtni ishod, zbog čega bi onda pustio pojačane policijske snage da kao počiste obe strane, a on pokaže kako je država pod njegovom komadom “neutralni arbitar koji čuva i jedne i druge od njih samih.

Foto: Vreme Zapaljeni kontejneri u Nemanjinoj

Vojska nije mnogo zainteresovana

Mrdalj smatra da bi u tom slučaju Vučić mogao da sugeriše i policiji i Vojsci Srbije da se sve to dešava zato što je država odsutna i da bi zato mogao da pozove sve na koje može da utiče u policiji i Vojsci Srbije da izađu na ulice i „stave stvari pod kontrolu“.

„Ako Vučiću bude dovoljna policija onda vojsku neće dirati, ali ako to ne bude dovoljno videće ko mu je iz vojske lojalan“, kaže Mrdalj.

Foto: Aleksandar Barda/FoNet Žrtva policijske brutalnosti na protestu „Nismo vreće za udaranje“

Ne veruje, međutim, da postoji prevelika volja u Vojsci Srbije da se umeša u sukobe, „što je problem za Vučića“.

„On bi voleo da VS u najmanju ruku bude pasivna, ili da može da neke specijalne jedinice iskoristi za neke parapolicijske aktivnosti kao što je kontrolisanje saobraćajnica ili ulične akcije smirivanja tenzija. Međutim, u vojsci ima jedinica koje nisu baš oduševljene da reaguju, a neke nisu ni prikladne: Ali se sa Vučićem nikada ne zna, i ne može se isključiti da ćemo videti i neka borbena vozila Vojske Srbije, iako to ne bi bilo po Ustavu, ali njega Ustav odavno ne ograničava“, zaključuje Mrdalj.

Ne može se ništa protiv mnogo istovremenih protesta

Advokat i potpredsednik partije Liga socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik kaže za „Vreme“ da je potpuno jasno da „Vučićeva policija i falange“ nisu toliko brojne i organizovane da ugase nekoliko istovremenih manjih protesta u Srbiji.

„Vučić može da razbije jedan veliki skup. Ali veliki broj malih, istovremenih skupova apsolutno nikako ne može da razbije i to je ono što su studenti i građani primenili u proteklih nekoliko meseci. Pokazalo se da je Vučić nemoćan da spreči toliko manjih skupova i postali su bolno svesni da smo svi mi videli da oni to ne mogu“, ukazuje Olenik.

Foto: Vladislav Mitić/Nova.rs Protest „Večeras pucate po šavovima“

Kaže da smo „proteklih meseci već u vanrednom stanju”, te da „uopšte nije bitno da li je vanerdno stanje proglašeno ako se koristi tolika neselektivna sila prema građanima i ako se osnovna ljudska prava krše u slučaju ogromnog broja ljudi, pa faktički imamo vanredno stanje koje nije proglašeno“ upravo zbog toga što ne postoji toliko pendreka u policiji da bi sproveli zvanično vanredno stanje“.

Napad na društvene mreže

On smatra da će vlast period od tri ili četiri dana iskoristiti za napad na sredstva komunikacije među građanima, odnosno društvene mreže, koje nikad nije uspela da stavi pod svoju kontrolu i da nije daleko od ostvarivanja takvog plana.

“Vlast pokušava da spreči organizovanje građana i mislim da će na udaru biti svi oni koji su vidljivi u medijima ili na društvenim mrežama, a koji organizuju okupljanja građana ili ih podržavaju. Mislim da će se ići na ograničavanje njihovog kretanja i hapšenja“, kaže Olenik, de ća vlast nastaviti sa terorom kakav je viđen u Valjevu.

Foto: Đorđe Đoković Nasilje policije u Valjevu

„Valjevo je specifično jer je teror snimljen, ali vlast svuda radi isto. To što radi Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata predvođena Markom Kričkom je klasičan teror, jer njihovo delovanje nije usmereno na one koji pozivaju na proteste i organizuju ih, već na građane koji su došli na proteste da iskažu svoje nezadovoljstvo. Udaraju neselektivno, na koga naiđu. Taj neselektivni teror će se nastaviti“, kaže Olenik.

Fokus na pravosudne organe

Ipak, u narednim danima vlastima će u fokusu biti „da poprave, iz njhihovog ugla, loš rad tužilaštva“, jer u represiji policije „nema više šta da se pojačava“.

„Smatram da će se ići u reorganizaciju tužilaštva i da će ‘podobni’ tužioci, ‘tužioci koji žele da tuže’ ili ‘tužioci koji žele da uče’, oni koji su se stavili u direktnu službu režima, biti stavljeni na nova radna mesta, ili će se smisliti nova radna mesta za njih. Tako bi bili isključeni tužioci koji su pokazali da imaju hrabrosti i lični i profesionalni integritet. Za to nije potrebna izmena zakona, već je to moguće učiniti i pravilnicima i podzakonskim aktima. Na isti način moraće da budu premeštane i sudije“, ukazuje Olenik.

Upozorava da je u Beogradu, ali i u ostalim većim gradovima razvijen kineski sistem kamera za snimanje i prepoznavanja i softveri za pristup telefonima i računarima, „što uglavnom BIA koristi nelegalno“ i da će i tatehnička sredstva biti iskorišćena za gušenje protesta.

Gebelsovka politika

Olenik podseća da Vučić oduvek sprovodi „Gebelsovu politiku: za ono što mi uradimo optužujemo druge“.

Foto: FoNet/021 Protest u Valjevu

„Vučić ima običaj da najavi da će se nešto dogoditi, da bi posle rekao da je znao da će se to dogoditi, kao kada je rekao da će vlast ‘svirati kraj’, pa je onda upotrebljeno zvučno oružje. Plašim se da je time što je rekao da će neko izgubiti život zapravo najavio da će njegove falange i njegovi kriminalci u uniformi dobiti poptpunu slobodu u narednim danima“, zaključuje Olenik.

Predsednik nije tu da zastrašuje

Tu Vučićevu najavu o mogućem smrtnom ishodu na građanskim protestima poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić ocenjuje kao „strašnu“, ali podseća da nije prvi put da Vučić najavljuje tako nešto.

„Sećamo se kako nam je za vreme pandemije kovida pretio da će groblja biti mala. Nije posao predsednika Republike da predstavlja pretnju i preti, već da vodi računa o životima građana i građanki. To nije u redu ni institucionalno ni sa ljudske strane, i navodi na pomisao da je spreman da žrtvuje ljudske živote, ko god to bio, da bi se održao na vlasti“, kaže Jerinić za „Vreme“.

Ističe da je veoma teško s pravnog stanovišta komentarisati Vučićevu najavu da će građani videti odlučnost države „da vratimo, mir, red i poredak u našu zemlju“ i da će „odgovor države biti mnogo drugačiji od onoga kakav je bio do sada“, jer ono što se već primenjuje kao sila izlazi iz okvira zakona.

„Verujem da šta god da je plan, ako plan uopšte postoji, to podrazumeva neko prekoračenja ustavnih i zakonskih ovlašćenja koje ima policija“, kaže Jerinić.

Prikazati demonstrante kao nasilnike

Jerinić kaže da je Vučić najavio „tri ili četiri dana u kojima će se činiti da se država sklonila i povukla“ zbog toga što postoje problemi u policiji, jer su dosadašnja dešavanja iscrpela njihove resurse.

Foto: Printscreen / Instagram Uhapšeni demonstranti

„S druge strane, to povlačenje možda ima za cilj da demonstrante prikaže kao nasilne ukoliko se nešto desi u tom periodu kada nema policije i ‘pristalica’ SNS-a. Uvođenje vanrednog stanja, s pravne tačke gledišta, ne dolazi u obzir, iako je Vučić već jednom zloupotrebio institut vanrednog stanja za potrebe svoje kampanje, ali u ovom trenutku to nije prva stvar na koju bi trebalo pomišljati. Teško je poverovati da bi građani u velikom broju poštovali mere kojima bi se ograničavala njihova ljudska prava“, kaže Jerinić.

Zaključuje da će Vučić nastaviti da koristi policiju i delova tužilaštva koji rade po njegovom nalogu i da to neće biti drastično drugačije nego do sada.