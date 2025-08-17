„Samo državni organi u zakonom predviđenim i kontrolisanim slučajevima, posebno kada je neophodno uspostavljanje javnom reda i mira, imaju pravo da primene silu i za istu imaju odgovornost“, saopštilo je Više javno tužilaštvo

Vrhovno javno tužilaštvo pozvalo je sve građane da ne napadaju prostorije bilo kog lica ili pravnog subjekta bez obzira na lični stav ili mišljenje.

To tužilaštvo je poručilo da će, ukoliko određene društvene grupe primenom nasilja žele da Srbiju uvedu u stanje anarhije, primeniti sva svoja ovlašćenja zaštite ustavnog i zakonskog poretka Srbije.

Nakon demonstracija u subotu u nekoliko gradova, posebno u Valjevu, kada je napadnuta zgrada u kojoj su sedišta Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva, Prekršajnog suda, kao i zgrada Skupštine opštine i drugi objekti i imovina pravnih lica i građana, usled čega je naneta značajna štete i izazivana opasnosti za objekte u blizini, uključujući i stambene, Tužilaštvo je istaklo da će posebno pratiti postupanje nadležnih tužilaštava u krivičnom i prekršajnom procesuiranju odgovornih.

Tužilaštvo je u saopštenju navelo da pravo na slobodno okupljanje i izražavanje mišljenja ne znači i pravo na primenu sile, posebno ne fizičke kojom se ugrožavaju životi i zdravlje ljudi kao i imovina građana i pravnih lica.

„Samo državni organi u zakonom predviđenim i kontrolisanim slučajevima, posebno kada je neophodno uspostavljanje javnom reda i mira, imaju pravo da tu silu primene i za istu imaju odgovornost“, istaklo je Tužilaštvo.

Da se svi građani pridržavaju zakona

U saopštenju se ukazuje da demonstranti, koji nikako nemaju pravo primene fizičke sile prema bilo kome ili čemu, za primenu fizičke sile moraju biti odgovorni, a javna tužilaštva bez izuzetka moraju primeniti sva svoja zakonom predviđena ovlašćenja u cilju gonjenja izvršilaca krivičnih dela i prekršaja, posebno u ovim slučajevima.

Vrhovno javno tužilaštvo je pozvalo sve građane da se bez izuzetka pridržavaju zakona, da ne narušavaju javni red i mir i da ne čine nasilje prema bilo kome na bilo koji način, te da ne napadaju prostorije bilo kog lica ili pravnog subjekta bez obzira na lični stav ili mišljenje, jer je nasilje ne samo nezakonito već i protivno svakom civilizovanom društvu.

„Ukoliko određene društvene grupe primenom nasilja žele da Srbiju uvedu u stanje anarhije, neka budu svesne da će javno tužilaštvo primeniti sva svoja ovlašćenja zaštite ustavnog i zakonskog poretka naše zemlje“, poručilo je Tužilaštvo.

