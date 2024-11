„Srbija čini 55 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Srbija čini 64 procenta ukupne privlačnosti Zapadnog Balkana. To je ono što sanjam, moj san je EKSPO 2027. To je ono na šta sam usredsređen'', rekao je Vučić u intervjuu za BBC

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji „Hard Talk“ BBC-ja da je lider zemlje koja ima problema, ali je naglasio da ima velike rezultate u ekonomiji, kao i da je Srbija jedna od dve-tri zemlje sa najvećom stopom ekonomskog rasta u celoj Evropi, dodajući da Srbija danas čini 50 odsto ukupnog BDP-a Zapadnog Balkana.

„Srbija čini 55 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Srbija čini 64 procenta ukupne privlačnosti Zapadnog Balkana. To je ono što sanjam, moj san je EKSPO 2027. To je ono na šta sam usredsređen“, rekao je Vučić tokom gostovanja.

Istakao je da je zadovoljan ekonomskim razvojem i dodao da je usredsređen na ekonomske reforme u budućnosti, zbog čega, kako je rekao, želi da ima normalne odnose „sa svima u regionu“.

On je demantovao navode novinara da se Srbija na polju energetike oslanja isključivo na Rusiju, rekavši da se Srbija trudi da što više diverzifikuje.

„Zato smo izgradili interkonektor između Srbije i Bugarske. Zato smo počeli ne samo da pregovaramo, već smo počeli da kupujemo i gas od Azerbejdžana. O tome sam nedavno razgovarao i sa (predsednikom Azerbejdžana) Ilhamom Alijevim, ali još uvek dobijamo velike količine gasa iz Rusije“, rekao je Vučić.

„Promenio sam se za 30 godina“

Vučić je odgovarao na pitanja voditelja Stivena Sakura o tome da li Srbija ide na Zapadu, Rusiji ili Kini.

Sakur je rekao Vučiću da je ranije bio član Srpske radikalne stranke i da je ideološki bio posvećen vizije velike Srbije, odnosno viziji koja je „dovela do mračnih vremena na Balkanu“. Pitao je Vučića koliko se za to vreme promenio.

„Ne stidim se da kažem da sam se promenio. Ali se ne slažem sa tobom ko je bio kriv i ko je odgovoran za mnoge loše stvari koje su se dešavale na Balkanu. Imamo različite poglede na to, i ne govorim samo o našim unutrašnjim pitanjima. Kada kažem naša unutrašnja pitanja, mislim na pitanja iz bivše Jugoslavije. Mislim na ulogu zapadnih sila i svih ostalih koji su imali veliki uticaj i uticaj na situaciju u to vreme. Ali naravno, imamo idiom na srpskom koji kaže da se samo magarci ne menjaju. A sada sam 30 godina stariji – rekao je Vučić i dodao:

„Naravno, sada sam zrela osoba koja vodi zemlju i moram da brinem o interesima našeg naroda. Verujem da smo bar nešto postigli. Dakle, ako govorite o promeni i zrelosti, hajde da se osvrnemo na jedan specifičan aspekt prošlosti i sadašnjosti. Reći ću vam jednu stvar. Osim što se ne slažem sa svim vašim procenama i svim vašim primedbama o tome šta se ovde dešavalo, rekao bih da je promena mene samog i uviđanje da je ekonomija nešto od najveće važnosti za budućnost zemlje. I osim toga, ne možete ništa postići bez stabilnosti, mira i spokojstva.

Vučić je poručio da je veoma ponosan na to što sedi samo u srpskoj stolici, što Srbija vodi nezavisnu politiku kao i da je njen strateški cilj da postane punopravna članica EU.

„I uradićemo sve neophodne reforme. Ubrzaćemo sve procese i daćemo sve od sebe da to završimo do kraja 2026. To ne znači da ćemo biti deo EU 2027. ili 2028. To je na zemljama EU. Ali da li ćemo reći sve najgore o našim tradicionalnim prijateljima i partnerima sa istoka, ne, nećemo. Nećemo to uraditi. Imamo dobre odnose da Kinom danas“, rekao je Vučić.