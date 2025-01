Iako su studenti u više navrata rekli da ih ne zanima šta predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima da kaže kada izlazi iz svojih ustavnih okvira, on je to ponovo učinio. On je govorio umesto nadležnih ministara i Tužilaštva o studentskim zahtevima.

Srećan je, rekao je, što su se svi razumeli pa da sada policija pomaže onima koji „nezakonito“ protestuju, studentima dakle, da se obezbedi javni red i mir „u širem luku“. Prethodno je, doduše, na to kada se neko zaleteo u studentsku protestnu kolonu rekao – „pa šta“, ali se Vučić ovom prilikom na to nije osvrnuo.

A on, Vučić, živi za to da studenti žive bolje i želi da razgovara sa njima, pa ih je pozvao da ga, ako hoće, pozovu na neku blokadu da igraju šah i razgovaraju, jer da je dijalog jedini put, a ne mržnja prema bilo kome.

Rekao je predsednik Srbije i da će ovom prilikom po strani da ostavi cinizam, kome je sklon, te da ovakvo stanje, ova atmosfera optuživanja i poziva na rušenje države nikome ne odgovara, a jeste, rekao je smerno, odgovornost „svih nas“.

Ispunjeni zahtevi studenata

Ljudi će biti na strani onih koji hoće da razgovaraju, rekao je Vučić, a onda je ponovio da on hoće da razgovara i detaljano obrazložio kako su apsolutno svi zahtrevi studenata ispunjeni. Izašao je i na tablu da pokaže kako.

Prvo, objava celukupne dokumentacije u vezi sa padom nadsterešnice – objavljeno.

Nabrojao je po tom pitanju neke silne cifre koliko je dokumenata objavljeno, tačku po tačku, ukupno 24 tačaka, te rekao kako je sve moguće i nemoguće objavljeno i to kada je on lično tražio da se to uradi.

Sve je ispunjeno i nalazi se onljan, sve, baš sve što imamo smo dostavili, rekao je Vučić.

Drugo, potvrda nadležnih organa o identitetu svih lica koja su napadala studente, pokretanje procesa protiv njih i razrešenje dužnosti – ispunjeno.

Kaže da su pokrenuti postupci protiv 37 lica.

Treće, obustava krivičnih postupaka protiv svih lica koja su učestvovala u protestima, njih 13 – biće ispunjeno.

Jer, čekali su da Tužilaštvo odbaci prijave, ali to nije učinilo.

Foto: Tanjug/Marko Đoković Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Ali on će, eto, da ih pomiluje, ako to žele studenti, u skladu sa nadležnostima predsednika Republike.

Četvrto, povećanje budžeta za visoko obrazovanje za 20 odsto za materijalne troškove – biće ispunjeno.

To će ići u profesorske plate, objasnio je Vučić, jedno 16 odsto, te da je očigledno da su to profesori tražili za sebe. I tu je pokazivao neke cifre, a Siniša Mali suflirao kolike su to silne milijarde.

Sve su to ispunili, rekao je Vučić, zato što im je strašno važno da se mladi ljudi vrate u svoje učionice i počnu da uče, zbog njih, dakle, jer se on brine za decu, onu istu koju je nazivao stranim plaćenicima, a ne zato što se on, Vučić, bilo koga ili bilo čega plaši, jer on se ne plaši nikoga i ničega.

I zbog ekonomske stabilnosti zemlje je važno da se studenti raziđu, ono, veće plate i penzije, balkanski ekonomski tigar.

Ko neće da prizna da je sve ispunjeno

Međutim, neki hoće da neki u Srbiji urade prljav posao za njih, pa neće možda hteti da priznaju da su svi studentski zahtevi ispunjeni.

Hoće li sve ovo biti dovoljno da neko prizna da su ispunjeni svi zahtevi? On, Vučić se nada da hoće, ali nije siguran.

Pa je pozvao na dijalog i zgražavao se nad upadom u Maticu srpsku na Svetosavsku akademiju. Zgrožen je i zbog napada na neku ženu u Jagodini.

Sa jedne strane je opravdan ili neopravdan bes, konstatovao je predsednik Srbije, što izaziva sve veći bes na većoj strani političkog spektra, što je pomalo opet zvučalo kao pretnja, mada se po tom pitanju, pretnji, ovog puta zaista uzdržavao.

Naglasio je i da istraživanja javnog mnjenja od nedelje uveče pokazuju da je SNS jači nego ikada.

Onda je Vučević sve pozvao na dijalog, pa Brnabić predstavnike poslaničkih grupa da se dogovore o sednici Skupštine koja će biti održana u sredu. To je trajalo veoma kratko.

Sve u svemu, nije dobra ova polarizacija u društvu, ali nikakve ozbiljne krize nema, vlast je stabilna, poruka je Vučića. Na kraju se i nasmejao i ispričao nešto šaljivo da bi pokazao do koje mere nimalo nije zabrinut.