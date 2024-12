Predsednik Aleksandar Vučić je večeras sa „prijateljima iz Predsedništva“ kitio jelku, i imao vremena da se na Instagramu osvrne na današnji protest:

„Održan je veliki skup, veliki skup u Beogradu. Policija kaže od 28.000 do 29.000 ljudi. Izuzetno veliki skup. Ti ljudi su opoziciono orijentisani i uvek sam bio spreman da čujem šta misle, kako misle i šta smatraju da je važno da se učini za našu zemlju. Verujem da mnogo veći broj ljudi misli drugačije, zato moramo da slušamo jedni druge. Da to bude neka vrsta vrednosti koju ćemo da pokažemo i neka vrsta drugačijeg odnosa u budućnosti. I to govorim ovde pred zastavom koju vidite. To je zastava koju sam nosio u maju 2024. godine kada smo branili Srbiju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I rekao bih prilično uspešno smo je branili. Trobojkom ujedinimo oko osnovnih ciljeva, da sve naše svađe i razmirice mogu da se nastave“, naveo je Vučić.

Kazao je da sve „naše razlike ne ostavljamo po strani, ali da pokušamo da razumemo da su mir i stabilnost zemlje od izuzetnog značaja“.

Ranije u nedelju, poručio je opoziciji, koju je nazvao „magarcima, zgubidanima i dokonim ljudima koji pričaju gluposti“, da nikad neće prihvatiti zahtev za formiranje prelazne vlade.

„Oni ne znaju više šta će. Hoće da iskoriste decu, da nas pređu. To nikad neću prihvatiti. Da dođu na vlast bez izbora. Nećete, majčini sinovi, dok sam živ, prelaznu vladu nećete imati“, rekao je Vučić.