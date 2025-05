Nekoliko hiljada ljudi je ispunilo Gradski trg u Valjevu, na kome je centralni transparent bio „Zdravstvo uz studente“, koji je potpisao Zbor Zdravstvenih radnika Srbije. Kako je sve održano uz podršku studenata, posle himne u izvođenju Blokadnog hora, za mikrofon je stala studentkinja FPN Lepa i rekla da studentski zahtevi nisu ispunjeni.

Foto: Vreme Zdravstvo u Valjevu

Nakon što ih je sve pročitala, reč je dobio patolog dr Relja Kovačević, sin proslavljenog valjevskog košarkaša Zorana Kovačevića, koji je u ime Zdravstvenih radnika Srbije podsetio na definiciju zdravlja, koja kaže da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog stanja, a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti, te poručio da njihova „Zdrava priča“, znači zdravu Srbiju, a toga nema u bolesnom društvu, i neće je biti bez zajedničkog rada i podrške jednih drugima.

Studenti nisu teroristi

Zatim se javila studentkinja farmacije iz Novog Sada, koja je podsetila na incident na tamošnjem DIF-u, da je tom prilikom policija tukla studente, a da je direktorka Kliničkog centra Vojvodine, njihova imena dala medijima, koji su ih proglasili za teroriste. Zato je, za 26. maj, sve pozvala na skup ispred Kliničkog centra Vojvodine, gde će tražiti smenu direktorke…

Foto: Vreme Dr Šainović

Reč je dobio dr Slobodan Šainović iz Novog Sada, koji je kao lekar pratio studente do Strazbura. On je rekao da lekar treba da bude stručan, a ne poslušan, sve drugačije je zloupotreba, jer pacijenti nisu politički rekviziti.

Podsetio je da vlast zna da kaže, ako ti se ne sviđa, pokupi se pa idi odavde. ako to još jednom kažu, neka znaju, ne ide se zbog mržnje, već zbog bola, ne ide se zato što se ne voli, već zato što se previše voli, i neće otići samo on, već će otići lekar koji je mogao da spasi nečiji život. Kako je rekao, na putu do Strazbura, u mnogim gradovima, sreo je desetine i stotine naših zdravstvenih radnika, bio je ponosan na njih, ali se stresao kad je shvatio koliko ih je i zašto otišlo tamo. Svi su mu rekli da su im studenti vratili veru da Srbija nije izgubljena… Još je rekao da ovo nije pobuna, ovo je poziv na odgovornost.

Hajde da postanemo lavovi

Govorio je i student, vođa tima za Prvu pomoć, pa stomatolog Milan Maslać iz Sremske Mitrovice, koje je pročitao Disovu pesmu „Naši dani“. Pozivajući se na Jovu Zmaja, rekao je, Hajde da svi postanemo lavovi, kao mladi ljudi širom Srbije, hajde da se svi zajedno borimo protiv hijena, lešinara i mafijaša, koji su nam uništili živote i državu.

Pozvao je sve zdravstvene radnike da se priključe njihovoj „Zdravoj priči“ u borbi protiv zla koje je sve snašlo.

Na skup su stigli i Ratni veterani, stigli su i „Mašinci protiv mašinerije“, još jednom je nastupio Blokadni hor, za mikrofon je stala policajka Katarina Petrović, koja je oslobođena krivične odgovornosti, ali je dve godine suspendovana sa posla.

Ona je podsetila da je pre dve godine na istom mestu rekla da nije heroj, već jedna od svih građana, danas bi se ispravila, ako je biti iskren i tražiti pravdu i odgovornost herojstvo, onda je heroj, ali Srbija je iznedrila hiljade heroja koji su pokazali za koje vrednosti se treba boriti. Podsetila je na reči glumca Milana Cacija Mihailovića, koji je dva dana stajao pred Centralnim zatvorom tražeći njeno oslobađanje, koji je rekao, Vičite ljubav, da se čuje do zvezda, ona dodaje, Vičite sloboda, da se čuje do zvezda!