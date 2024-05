Na samitu pod sloganom „Jedan region – zajednička vizija“, u Kotoru su se sastali lideri Zapadnog Balkana, EU i SAD zarad razmatranja Plana rasta za Zapadni Balkan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će region Zapadnog Balkana verovatno čekati još šest godina za ulazak u Evropsku uniju i da je to u redu.

„Znam da nećemo biti deo Evropske unije, niko od nas, pre Ukrajine. Kada ćemo ući u Evropsku uniju, da li ćemo ući zajedno sa Ukrajinom, to je drugi problem. Vi imate vaše mišljenje, ali moja inteligencija meni govori da sam ja u pravu. I naravno, to je nešto što se trenutno događa. Verovatno ćemo čekati još nekih šest godina, što je takođe u redu. U vašim zemljama je možda Evropska unija toliko popularna, u mojoj zemlji nije toliko popularna kao što ni mi nismo toliko popularni, iako smo mi najveći deo ovog regiona. Nećemo mi nikada pričati loše stvari o važnosti ove inicijative“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da dogovor o prometu radne snage ima izuzetno pozitivan efekat po Srbiju, dodajući da je 3.300 osoba iskoristilo tu mogućnost i zaposlila se u našoj zemlji.

„Mi imamo nedostatak radne snage, iako i dalje formalno imamo 8,9 ili 9 odsto stopu nezaposlenosti, ali moraćemo da uvozimo radnu snagu iz svih delova sveta što je više moguće u narednom periodu, ukoliko želimo da stopom rasta čuvamo našu ekonomsku perspektivu i da brže napredujemo“, rekao je Vučić.

On je povodom najave Prištine da će tzv. kosovskom ustavnom sudu dostaviti do kraja maja svoj nacrt statuta Zajednice srpskih opština da je u pitanju još jedan trik Aljbina Kurtija i njegovih pomagača i lobista, ali ne i ozbiljan pokušaj.

„Reč je o još jednom triku koji zajednički provode Aljbin Kurti i njegovi pomagači uključujući i Geralda Knausa i sve druge njihove lobiste. Oni sami kažu da će oni dostaviti svoj tekst do kraja maja. A ko ste vi da dostavljate svoj tekst? U Briselskom sporazumu je sasvim jasno da to treba da radi menadžment Srbije ili ako se mi saglasimo, kao što smo se kontekstualno, konceptualno i u načelu, saglasili da to bude tekst koji je predala EU – kakve veze oni imaju sa tim i šta imaju da dostavljaju bilo šta“, poručio je Vučić.

Bez malog zelenog čoveka

„Ovaj treći sastanak Plana rasta Evropske Unije odlična je prilika da se sve zemlje šestorke Zapadnog Balkana okupe i razgovaraju o tome kako mogu dalje da se integrišu sprovođenjem reformi kod kuće, ali u isto vreme da vidimo kako možemo više i bolje sa Evropskom Unijom u smislu koristi programima podrške iz Plana rasta EU koji će nam istovremeno ponuditi pristup jedinstvenom tržištu Evropske Unije“, kazao je Kurti, saopštila je kosovska vlada.

Ove godine obeležiće se deset godina Berlinskog procesa, podsetio je, dodajući da se stoga raduje što boljoj saradnji a koja, istakao je, podrazumeva: „Međusobno de fakto i de jure priznanje svih zemalja Zapadnog Balkana“.

Dodao je da je ono čime nije zadovoljan, to što BiH još uvek zvanično nije potvrdila sporazum o slobodi kretanja iako je taj dogovor potvrđen pre više od godinu dana.

Kurti je zatražio od Srbije da kosovskim vlastima preda Milana Radoičića, jer „brze zelene trake imaju smisla bez malog zelenog čoveka“.

To je treći regionalni samit lidera Zapadnog Balkana koji se održava u poslednjih nekoliko meseci. Prethodna dva održala su se u Tirani i Skoplju.

Inače, Plan rasta za Zapadni Balkan predviđa finansijsku podršku od šest milijardi evra, od kojih su dve milijarde bespovratna sredstva, a četiri milijarde povoljni krediti koje daje EU.

Plan se odnosi na period od 2024. do 2027. godine i predviđa da svaka vlada zapadnobalkanske šestorke dobije određenu sumu novca na svakih šest meseci, zavisno od reformi koje je sprovela u tom periodu.