Predsednik Vučić je u Ćacilendu govorio svojim pristalicama o lažima koje je trpeo ove godine od onih koji, za razliku od okupljenih, hoće da ubijaju i sklanjaju sa političke pozornice

„Uskoro, sledeće godine, idemo na izbore“, obećao je predsednik Aleksandar Vučić okupljenim pristalicama ispred platoa Skupštine Srbije koji su došli da, zajedno sa njim, proslave sklanjanja šatora iz Ćacilenda.

Kako „ Vreme“ nezvanično saznaje, u javnim preduzećima naređeno je zaposlenima da moraju da dođu večeras na spontani skup u Ćacilendu od 19 do 21.

Govor za branioce iz Ćacilenda

Znatno pre toga na platou je bilo, prema pisanju medija, više stotina ljudi.

Režimski mediji su celo posle podne najavljivali dolazak predsednika na pomenutu proslavu, ali pre svega da se „da se zahvali ljudima koji su odbranili Srbiju“ a Milica Đurđević Stemenkovski je izjavila da je uklanjanje šatora „pobeda dostojanstva Srbije“.

Predsednik Vučić je na proslavu stigao sa malim, gotovo neznatnim zakašnjenjem, govorio je dvadesetak minuta povremeno prekidan uzvicima „Aco Srbine“.

Počeo je zahvaljivanjem mladim ljudima koji su „pokrenuli najveću i najplemenitiju ideju i odbranili je do kraja“.

„To je ideja suverene, nezavisne Srbije u kojoj normalni i pristojni ljudi ne žele nikoga da muče, ubijaju, sklanjaju sa političke pozornice, već samo žele da žive normalne živote“, rekao je.

Sledila je rekapitulacija protekle godine u kojoj je „onima smetala iskra slobode koja se rodila u Pionirskom parku“, ali „junake iz Pionirskog parka nikad nisu mogli da sklone“.

Oni hoće da ruše imidž države

Ređao je šta su to oni koji, po njemu, sve vreme žele propast Srbije radili i lagali, pa i da „kad su 15. marta shvatili da su se samo između sebe tukli i da nisu preuzeli vlast, izmislili su strašnu laž o zvučnom topu ne bi li naškodili Srbiji i srušili imidž Srbije kao demokratske zemlje“.

Optužio je policiju da su „blokaderi“ imali dogovor sa mnogim jedinicama, i otkrio narodu „tajnu da smo 15. marta samo dve jedinice imali uz nas“.

„Mnogi policajci su 15. marta uperili cevi prema Pionirskom parku, a ne prema onima koji su nasilje hteli i ka Pionirskom parku bacali kamenice i baklje“, rekao je.

Inače, „srećan je“ zbog današnje akcije studenata u kojoj su skupljali potpise građana koji ih podržavaju „iako će na kraju da slažu broj, ali na izborima će se videti istina“, uzviknuo je.

Spalili su nam gradove

Zatim je saopštio da „želimo da razgovaramo sa njima, a da onaj koji dobije većinu može da upravlja zemljom“.

„Naše je da se prema njima nikad ne odnosimo onako kako su oni hteli da se odnose prema nama. Hteli su nas mrtve, ponižene, sklonjene iz zemlje. Mi njih želimo ovde u našoj zemlji, da žive sa nama, da ih saslušamo. Da razgovaramo sa njima, ali da se poštuju demokratska pravila i onaj ko dobije većinu da taj ima pravo da upravlja zemljom“.

Da bi u nastavku naglasio „a ne onaj ko misli da može da spali naše gradove, dovoljno ste spalili sve. Uništili ste sve što ste stigli.“

Rekao je da mu je ovo bila najteža godina u karijeri, ali će zato „naredna godina biti možda najbolja u istoriji Srbije, kad ćemo da imamo najveće penzije, obezbedimo najveći rast Srbije“.

Rekao je i da se sad brzo ovde napravi Božićno selo, pa da se za jedno mesec dana sklone i šatori iz Pionirskog parka.

