„Srbija je zainteresovana da bude mesto susreta predsednika Rusije i predsednika Amerike“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić večeras na TV Pink.

Smatra da je Srbija jedino mesto na zemaljskoj kugli koje bi odgovaralo i Trampu i Putinu.

Tramp i NIS

„U potpunosti smo pripremljeni da garantujemo bezbednost obojici predsednika. Zašto? Srbija nije samo formalno van vojnih blokova, kao što su to neke druge zemlje koje nude svoje domaćinstvo, Srbija je suštinski van oba bloka i NATO i ODKB-a. Ne postoji ni jedna zemlja koja može sa Srbijom da se poredi po stepenu podrške predsedniku Trampu. A sa druge strane Srbija je zemlja u kojoj je predsednik Putin i dalje veoma, veoma popularan“, rekao je Vučić.

Naveo je i da bi dolaskom Trampa na vlast sankcije NIS-u mogle biti ukinute. Dolaskom Trampa , kako je rekao, desiće se velike promene u svetu.

Kao i da „ove strukturalne promene koje donose on i Mask, čestitam im. Mislio sam da je to nešto u šta niko nikada neće smeti da uzme. Pokrenuli su slobodu, nešto što niko neće moći da zaustavi“.

Razume klince

Na pitanje da prokomentariše kako to da je ispred Ustavnog suda bilo duplo manje ljudi, odgovorio je:

„Opozicione stranke i danas okupile više od 12.000 ljudi. Najveća procena je 13.700. To je ogroman broj ljudi. Uglavnom je fotografija snimljena dronom. To je broj ljudi za poštovanje. Izneli su ukratko neke svoje stavove i to je to. To ljudi vole da se gađaju ciframa 100.000, miliona. Pustite te priče“,

O performansu studenata u Novom Sadu, koji je prema mišljenju voditelja bio za zgražavanje, predsednik Vučić je rekao:

„Ovde vidite, deca su htela da pokažu svoj bes, ogorčenost, malo preglumljeno, malo neadekvatno, malo ne odgovara sasvim realnom životu, ali odgovara balonu u kojem se oni kreću. Tu imaju talentovanu decu koja pokazuju svoju emociju. Ne ljutite se, ne bih ih zbog ovoga osuđivao. Oni su sad važni, cela planeta je njihova, mladi ljudi, buntovnici.“

Klince razume, rekao je, ali ne razume „profesore čija su primanja oko 520 000, a ništa ne rade, ne dolaze na fakultete, ne drže predavanja. I ne razumem one u pozorištima koji mašu crvenim rukama, a dobili leba od države. Ljudi su im napuštali sale kad to rade.“

Davos

Najavio je da će ići u Davos, jedanaesti put, mada to pada u vreme kad Tramp preuzima dužnost pa će videti.

Rekao je i da će otići sa mesta predsednika kad on to bude hteo, kao i da mu je mu je Bog dao mogućnost da dve godine, pre isteka mandata, priča šta hoće i koliko hoće.