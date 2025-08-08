Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

07.avgust 2025. I.M.

Direktor pod istragom zbog Generalštaba vratio se na posao

Iako je priznao krivično delo i bio pod istragom Tužilaštva za organizovani kriminal, Goran Vasić se vratio na čelo Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Odluka Vlade Srbije da ukine zaštitu Generalštabu sada ima novo svetlo – njen predlagač, osumnjičeni za falsifikat, i dalje vodi instituciju nadležnu za očuvanje kulturne baštine