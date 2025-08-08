Na svom Instagram profilu predsednik Srbije Aleksandar Vučić priča vam priču o mladom buntovniku i mudrom starcu praćenu prigodnim ilustracijama i animacijom. „Blokaderima-teroristima“ obratio se kao dečurliji koja je razbila školski prozor pa ih je dobri čika postavio na koleno da im održi životnu lekciju

Na svom Instagram profilu predsednik Srbije se obratio građanima „moćnom video porukom, šaljući snažnu političku i društvenu lekciju“, tumače „Novosti“ najnoviji marketinški istup Aleksandra Vučića. U poruci je, objašnjava se dalje, ispričao „simboličnu priču koja nosi jasnu poruku o opasnostima nasilja i potrebi za dijalogom i odgovornošću“.

„Ispričaću vam jednu priču“, započeo je Vučić mirnim tonom kakvim se pričaju priče deci pred spavanje. „Trg u jednom gradu, glavni. Na njemu jedan strastveni govornik koji koristi teške reči, kritikuje sve – društvo, državu, one koji vode zemlju. Ljudi ga slušaju, traže akciju. A govornik, podstaknut pažnjom mase, sve snažnije poziva na promene, sve glasnije traži slobodu. Ubrzo počinje da poziva i na nasilje, uz reči: ’Samo da se oslobodimo ovih, rešićemo sve probleme. Taj dan će doći, ali moraćemo da koristimo silu!’“

Poučnu besedu prate ilustracije i animacija. Postaje jasno da se Vučić kanda kao dobar i mudar kralj u čijim je rukama sudbina njegovih podanika, pomirljivo i pun razumevanja obraća „blokaderima-teroristima“, tj. studentima, mada niko od njih ne poziva na nasilje.

„U tom trenutku“, nastvalja predsednik, „iz mase se izdvojio stariji čovek i obratio mu se (tom nekom mlađanom predvodniku koji bi nasilno da ruši vlast): ’Kad već preuzimaš toliku odgovornost za ove ljude, i ako želiš da vodiš zemlju, moraš to da radiš mudrošću, strpljenjem i radom. Pokaži da si sposoban.“

Tu je Vučić svakako mislio na sebe, lako će ga u međuvremenu zabezeknuti slušalac prepoznati – mudrog, strpljivog i radnog, pa da se svi koji bi da vladaju ugledaju na njega.

„Na to mu je govornik odgovorio“, nastvalja predsednik Republike Srbije, „’A ne, ne, starče! Vaša generacija nas je uništila. Mi ćemo sve novo, sve drugačije. Samo da se oslobodimo ovog zla!’“

A starac mu je tada rekao „ključnu“ rečenicu: „Samo je pitanje – ko će nas posle osloboditi od tebe?“

„Suština jeste u tome da moramo da čujemo jedni druge, da razgovaramo i da istovremeno na svakom mestu pokažemo poštovanje“, objasnio je Vučić kako slušaoci i gledaoci treba da shvate ovaj pomalo bizaran post.

Slušalac i gledalac još je preneraženiji, nego što je bio. Kao da je naleteo na tizer za neku predstavu za decu u „Teatru Odeon“ Željka Mitrovića. Kamera potencirano smirenog Vučića snima iz više uglova, onog istog koji svakodnevno vrišti o „kriminalcima“, „izdajnicima“, „teroristima“, „stranim plaćenicima“…

Naravoučenije

„Novosti“ objašnjavaju da je predsednik svojom pričom istakao važnu pouku: „Veoma je važno da ljudi zapamte lekciju za koju sam mislio da smo je već naučili: kada menjamo stvari silom, kada koristimo nasilje, moramo da znamo da nam se to uvek lošim vrati u budućnosti“.

Pitanje je da li je ovde mislio na nas, građane Srbije, ili na one koji se bune protiv njegove korumpirane vlasti, kojima preti odmazdom, koje policja legitimiše, hapsi i tu i tamo izudara.

U tom smislu Vučić je podvukao da Srbija mora da bude „uređena i ozbiljna država“, u kojoj se vlast menja na izborima, a ne na ulici.

„Narodnu podršku možeš dobiti samo radom, marljivošću, predanošću i posvećenošću“, objasnio je „blokaderima-foteljašima“. „To mora da bude naš zalog za budućnost naše prelepe zemlje“.

Sve u svemu, naravočenije je ove pričice da se promena ne sme tražiti nasiljem, već samo na nameštenim izborima, a da se, sa druge strane, zaključak je autora ovog teksta, vlast sme braniti nasiljem.

Ovim postom na Instagramu Vučić je zapravo još jednom pokazao da nije u stanju da razume studente koji su se digli protiv njegove vlasti pod kojom su se kao nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu urušile institucije ove zemlje.

Daleko bi mu više pristajalo i manje bi bizarno delovalo da sledeći put ispriča pričicu o kapuljašima kojima mudar vođa objašnjava kako moraju malo da zaprljaju palice ako hoće da dobiju nagradicu, jer će, ako odmetnuti tužioci sprovedu državni udar, i oni završiti u zatvoru.

