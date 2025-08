Aleksandar Vučić gura Srbiju u opšte građanske sukobe. Netrpeljivost između pobunjenog dela društva i onih koji brane vlast dosegla je nivo spremnosti na fizičke obračune.

Može se to videti tokom mnogih bliskih susreta građana okupljenih u zborovima i studenata sa jedne, i građana okupljenih oko Srpske napredne stranke sa druge strane. Bilo je to očigledno i u utorak uveče ispred Starog Merkatora gde su kombinovane jedinice Žandarmerije i Policjske brigade naprednjake i one koji to nisu razdvajale da ne nasrnu jedni na druge. Jedni su ogorčeni došli da protestuju, drugi po komandi da pokažu da su naprednjaci spremni za borbu za svog predsednika. Naravno ne za Vučevića, već za Vučića.

Režim Aleksandra Vučića prešao je svoj zenit. Vlast koja je ušla u frontalni sukob sa đacima, srednjoškolskim nastavanicima, studentima i univerzitetskim profesorima nema budućnost. Pokušaj disciplinovanja onih koji su bukvalno budućnost ove zemlje i onih koji ih spremaju za život je propao. Vlast Srpske napredne stranke je najobrazovaniji deo društva proglasila blokaderima-teroristima, stranim plaćenicima, državnim neprijateljima.

Ispred prostorija opštinskog odbora SNS Novi Beograd u Paviljonima dolazi do incidenata pic.twitter.com/PUortltw1q — Mašina (@MasinaRS) August 5, 2025

Vučić koji se vratio svojim šešeljevskim korenima izlaz vidi u radikalskim metodama. Abolicijom batinaša koji su jednoj studentkinji dislocirali vilicu i devojke koja je pregazila studentkinju koja je protestovala predsednik države, uljuljkan u pomisli da ga štite Ćacilend i državna sila, ciljano provocira pobunjene građane izazivajući sukob koji bi pružio izgovor za masivnu i brutalnu intervenciju policije.

Kao nekoć Vojislav Šešelj koji je mahao pištoljem.

Ko je gazda u kući

Vučićev autoritet je unutar njegovog sistema vlasti počeo da se krnji, izlaz vidi u tome da pokazuje da je i dalje gazda u kući koji odlučuje o sudbinama ljudi, a da njemu odane podanike neće da pusti niz vodu.

To je poruka važna u kontekstu istrage Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) korupcije koja je mogla da dovede do pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. Neki policajci su bili spremni da privedu osumnjičene sa sve bivšim ministrom i članom Predsedništva SNS-a Tomislavom Momirovićem, jedno sudsko veće im je odredilo pritvor. Bivši ministar i član Predsedništva SNS-a Goran Vesić zbog zdravstvenih tegoba još uvek nije u zatvoru.

Neko bi mogao da bude spreman i da propeva ne bi li spasao sopstvenu kožu.

Optužnica koju je podigao TOK je koplje zabijeno u kičmu korupcionaškog naprednjačkog sistema vlasti. Odgovor ljudi sa vrha partijske države je isti kao u slučaju pobunjenih srednjih škola i univerziteta: uz đake, studente, nastavnike i profesore sada se i tužioci i sudije i deo policije proglašavaju izdajnicima i državnim neprijateljima. Jer sledeći korak bi mogla da bude istraga Aleksandra i Andreja Vučića.

Napukao sistem

Pobunjeni građani na ulicama, pobunjeni studenti na fakultetima, pobunjeni nastavnici u obrazovnom sistemu, pobunjeni tužioci i sudije u pravosuđu, deo žandarma obučenih za obračun sa opasnim kriminalcima i teroristima revoltiran što ih šalju da se obračunavaju sa decom – sitem je napukao.

Do koje mere pokazao je program na TV Informer nakon informacije da je Darko Glišić doživeo moždani udar: Dragan J. Vučićević i ekipa iskoristili su situaciju da od jutra do ponoći pujdaju na obračun sa ološem, đubradi, govnima, neljudima, srpskim ustašama – blokaderima-teroristima koji urušavaju Srbiju i srpstvo.

Sa jedne strane bezakonje, kleptokratija, nenormalnost, bahatost i judi spremni da to brane do kraja, sa druge zahtev za vladavinom prava i uspostavljanjem normalnosti i ljudi odlučni da više ne uzmiču pred silom i nasilnicima.

Jedini miran izlaz iz političke i sistemske krize bili bi vanredni parlamentarni izbori. Ali dok istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Srpska napredna stranka svim manipulacijama uprkos ne može da osigura pobedu, od njih nema ništa. Verovatnije je proglašenje vanrednog stanja.