Vučić je najavio novi zakon „Konačno svoj na svome“ kojim će biti omogućeno građanima da za nekoliko stotina evra legalizuju neuknjižene objekte. Iako će zakon važiti za sve, ostaje sumnja da će se najviše okoristiti naprednjački biznismeni sa hiljade novoizgrađenih i planiranih kvadrata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju (21. septembar) da u Srbiji ima 4,8 miliona nelegalnih objekata i da će predložiti zakon „Konačno svoji na svome“ kojim će biti omogućeno da građani legalizuju kuće ili stanove po ceni od sto do hiljadu evra, koliko će koštati legalizacija stana u centru Beograda.

„Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi evidentiramo sve objekte i odlučujemo o vlasništvu“, rekao je Vučić na konferenciji za novinare, prenosi FoNet.

On je rekao da je potrebno samo da građani pošalju elektronsku prijavu.

„Jedan običan papir pošaljete i do Nove godine, u roku od 60 dana, imate legalan svoj objekat u potpunosti“, rekao je Vučić.

On je naveo da će cena legalizacije za oko 70 odsto nelegalnih objekata biti sto evra.

„Najskuplje će biti za stan na Terazijama od 200 kvadrata. Za to platite hiljadu evra i stan postane legalan, uknjižen, imate upis prava svojine“, rekao je Vučić.

On je rekao da su ovo „izvanredne vesti za građane Srbije“.

Za koga neće važiti

Predsednik Srbije je rekao da postoje dva osnovna uslova za koga ove mere neće važiti.

„To je za one koji su gradili na tuđem privatnom zemljištu, dakle oni nemaju pravni osnov da dobiju legalizaciju. Ne mogu ja da uzmem da izgradim nešto na vašem zemljištu i da kažem ajde legalizuj sad ovo. I drugo je za one koji su gradili u zaštićenom području. Ti objekti će najčešće postati vlasništvo države, osim ako se nalaze na površini koja je važna za ekspropriaciju za neki važan državni objekat, u tom slučaju se ruše“.

Olakšana legalizacija naprednjačkih kvadrata?

Međutim, ovaj zakon otvara i neka pitanja. Najpre, mediji već godinama pišu o biznismenima bliskim Srpskoj naprednoj stranci čije zgrade i palate niču po Srbiji, pa se na sporan način ozakonjuju. Primera radi, „Vreme“ je već pisalo o spornim kvadratima koje po Beogradu grade firme nekadašnjeg fudbalera i trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.

Početkom ove godine uhapšen je bivši sekretar Sekretarijata za poslove legalizacije u Beogradu Nemanja Stajić zbog sumnje da je odobrio ozakonjenje niza nelegalno izgrađenih objekata čime su, kako se sumnja, on i njegova porodica stekli više od 6,5 miliona evra.

Istraga protiv Stajića pokrenuta je još 2022. godine, šest meseci nakon što je Mreža za istraživanje kriminala i korupcije objavila svedočanstva više građevinskih investitora koji su za korupciju i nelegalnu gradnju krivili Stajića i njegov sekretarijat, ali hapšenje se desilo tek nakon najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će početi žestoka borba protiv korupcije, naveli su iz Krika.

„Nemanju Stajića i njegovog brata smo počeli da istražujemo još 2021. godine, kada smo počeli da istražujemo nelegalnu gradnju u Beogradu“, rekla je u februaru za „Vreme“ Milica Vojinović, novinarka Krika. „Ispostavilo se da Stajićev rođeni brat ima of šor firmu, preko koje su godinama gradili u Beogradu.“

Kako je saznao BIRN, braća Stajić su u septembru ove godine puštena da se brane sa slobode, i to uz jemstvo od ukupno milion evra.

Izvori: FoNet/Vreme