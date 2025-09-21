Dragan J. Vučićević u majici sa brojem 577

21.септембар 2025. T. S.

Kult ličnosti sa Temua: Naprednjaci slave Vučića brojem 577

Priča o Vučiću kao „superzvezdi u Kini“ ponovo je aktuelna, ovog puta zbog Dragana J. Vučićevića koji je obukao majicu sa brojem 577 – koji se na kineskom izgovara slično kao prezime predsednika Srbije. I Vučić je nedavno iz Kine govorio kako je „Vućići“ u toj zemlji praktično postao sinonim za Srbiju

Analiza

20.септембар 2025. Davor Lukač

Snaga nejedinstva: Drugačiji pogled na vojnu paradu

Dodik je zakasnio, ali mu je ipak oslobođeno mesto do Vučića, na paradi je izvedena pokazna vežba iako joj tu nije mesto, 50 posto vojnih sredstava je bilo iz prošlog veka – utisci su koje građani nisu imali prilike da čuju o najnovijoj vojnoj paradi u Beogradu